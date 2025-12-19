  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Московская область
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Московской области, Россия

Ленинский городской округ
3
городской округ Химки
1
Видное
1
Сапроново
1
Жилой комплекс ЖК "1-й Южный"
Ленинский городской округ, Россия
от
$107,901
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 25
Расположение комплекса: Одно из преимуществ проектов 1- ДСК - большие застекленные лоджии. Другое преимущество - честный евро-формат. Во всем проекте предусмотрена система «Умный дом». В состав устанавливаемого пакета устройств входит: WiFi реле для управления группами потребителей, беспров…
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Одинцовский городской округ, Россия
от
$74,610
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 29–87 м²
24 объекта недвижимости 24
Расположение комплекса: Для создания гармоничного пространства в проекте собрана вся необходимая инфраструктура, начиная от закрытых дворов с детскими площадками и зонами отдыха, тренажерного спортивного зала с мини-саунами и детской комнаты, до благоустроенной набережной, где разместится б…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.9 – 29.6
71,686 – 87,569
Квартира 2 комнаты
55.3 – 73.1
150,814 – 196,386
Квартира 3 комнаты
86.8
263,083
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Люберцы, Россия
от
$118,228
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 25
Площадь 28–110 м²
38 объектов недвижимости 38
Расположение комплекса: Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый возду…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
27.6 – 41.9
118,228 – 162,343
Квартира 2 комнаты
41.9 – 59.7
188,188 – 222,934
Квартира 3 комнаты
77.8
255,572
Квартира 4 комнаты
101.0 – 109.5
259,486 – 281,187
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Апрелевка, Россия
от
$105,035
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Площадь 40 м²
1 объект недвижимости 1
Расположение комплекса: Уникальный жилой комплекс, расположенный в 20 минутах от Москвы по Киевскому шоссе и окруженный первозданным лесом. В Парк Апрель легко наслаждаться жизнью на природе, не отказываясь от привычного уровня комфорта. Это возможно, благодаря уникальному сочетанию преимущ…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
40.3
146,254
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК "Южная Битца"
Ленинский городской округ, Россия
от
$83,176
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2021
Количество этажей 24
Площадь 23–113 м²
241 объект недвижимости 241
Расположение комплекса: Сочетание свободного перемещения по внутреннней территории без машин и ощущения абсолютной безопасности благодаря надежным ограждениям - вот что отличает ЖК Южная Битца. На территории комплекса созданы все условия как для активного образа жизни, так и для спокойного …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
22.9 – 47.7
84,672 – 166,601
Квартира 2 комнаты
44.0 – 71.0
130,935 – 177,164
Квартира 3 комнаты
62.6 – 85.9
160,521 – 240,957
Квартира 4 комнаты
89.3 – 112.8
219,805 – 274,949
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК "Датский квартал"
городской округ Мытищи, Россия
от
$122,496
Год сдачи 2021
Количество этажей 9
Расположение комплекса: Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют…
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК "1-й Донской"
Сапроново, Россия
от
$80,148
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 24
Расположение комплекса: Комплекс 1-й Донской расположен в 7 км от МКАД по трассе М-4 Дон. В нем сочетаются все плюсы комфортной городской среды и природного окружения. В проекте достаточно большой процент квартир, выходящих на 2-3 стороны света. Секции-маяки формируют у зданий визуальную L-…
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК "1-й Шереметьевский"
Химки, Россия
от
$89,625
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 17
Расположение комплекса: ЖК 1-й Шереметьевский расположен в самом центре Подрезково, от него всего 6 минут пешком до одноименной станции ж/д и планируемой к открытию МЦД-3. В комплексе яркие и уютные, лобби, большая колясочная, лапомойка. Благодаря гостевому санузлу на 1 этаже прогулки стану…
Застройщик
ГК "ФСК"
