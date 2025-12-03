  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Зеленоградский муниципальный округ
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Зеленоградском муниципальном округе, Россия

Зеленоградск
1
Жилой комплекс Прибалтийская Ривьера
Зеленоградск, Россия
от
$69,195
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
ЖК Прибалтийская Ривьера — это интересный проект комфорт-класса от одного из крупнейших прибрежных застройщиков. До моря минут 7 ходьбы. Этот район Зеленоградска сейчас активно развивается. Курортный город очень удобен для постоянного проживания. А ещё очень здорово иметь недвижимость в тако…
