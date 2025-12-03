  1. Realting.com
  Россия
  Калининградская область
  Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Калининградской области, Россия

Гурьевский муниципальный округ
3
Светлогорский городской округ
2
Светлогорск
2
Зеленоградский муниципальный округ
1
Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Калининград, Россия
от
$107,238
Количество этажей 9
Площадь 38–132 м²
57 объектов недвижимости 57
Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА» будет состоять из 6 жилых комплексов и образовательного кластера, построенных по принципу «медленный город». Общая площадь квартала — более 20 га. Проект рассчитан на 7 - 10 лет и будет реализован к 2030 году. Первый комплекс экоквартала называется «Адрес счаст…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
38.2 – 68.0
112,734 – 154,441
Квартира 2 комнаты
65.0 – 100.7
139,577 – 214,586
Квартира 3 комнаты
115.5 – 131.6
216,447 – 299,128
Застройщик
Русская Европа
Жилой комплекс Левада
Жилой комплекс Левада
Жилой комплекс Левада
Жилой комплекс Левада
Жилой комплекс Левада
Жилой комплекс Левада
Калининград, Россия
от
$63,968
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
ЖК Левада будет расположен в очень живописном месте — в окружении озёр. Более того, доминантой благоустройства внутреннего двора станет пруд, оборудованный набережной и местами для отдыха взрослых и детей. Планировки — на самый разный вкус, но все они — эргономичны и комфортны. На данный мом…
Агентство
Westdream
Жилой комплекс Пальмбург
Жилой комплекс Пальмбург
Жилой комплекс Пальмбург
Жилой комплекс Пальмбург
Жилой комплекс Пальмбург
Жилой комплекс Пальмбург
Гурьевский муниципальный округ, Россия
от
$65,868
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
ЖК Пальмбург от одного из крупнейших застройщиков Калининграда предлагает жизнь в непосредственной близости от реки с причалом. Это даёт возможность приобрести себе яхту и выходить в открытое море по сути из своей квартиры. Планировки удачные, комплекс малоэтажный, воздух свежий. До Калининг…
Агентство
Westdream
Жилой квартал Нахимовский квартал
Жилой квартал Нахимовский квартал
Жилой квартал Нахимовский квартал
Жилой квартал Нахимовский квартал
Калининград, Россия
от
$69,195
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
Нахимовский квартал — это нновый микрорайон на северо-востоке Калининграда в конце улицы Артиллерийской. В этом месте расположены исключительно интересные новостройки и ухоженный частный сектор. Рядом — школа и детский сад. Район очень активно развивается. И до центра не очень далеко. Фасады…
Агентство
Westdream
Жилой комплекс Клён
Жилой комплекс Клён
Жилой комплекс Клён
Жилой комплекс Клён
Жилой комплекс Клён
Жилой комплекс Клён
Калининград, Россия
от
$87,824
Год сдачи 2023
Количество этажей 8
ЖК Клён — это один из немногих новых проектов с расположением в Центральной части Калининграда. Место тихое и престижное. Сам комплекс интересно презентован. Небанальные фасады и отличное благоустройство двора сделают проживание в этом доме максимально комфортным.
Агентство
Westdream
Жилой квартал Невский парк
Жилой квартал Невский парк
Жилой квартал Невский парк
Жилой квартал Невский парк
Жилой квартал Невский парк
Жилой квартал Невский парк
Калининград, Россия
от
$67,864
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
Невский парк - квартал жилой застройки на севере Калининграда. В проекте заложена идея создания открытых общественных пространств, предназначенных для отдыха жителей и гостей района. Увеличить площадь таких пространств удалось путём уменьшения плотности застройки. Она объясняет появление выс…
Агентство
Westdream
Жилой комплекс Дом на Донского
Жилой комплекс Дом на Донского
Жилой комплекс Дом на Донского
Жилой комплекс Дом на Донского
Жилой комплекс Дом на Донского
Жилой комплекс Дом на Донского
Жилой комплекс Дом на Донского
Калининград, Россия
от
$102,462
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Дом на Дмитрия Донского от компании МПК - это жилой комплекс комфорт-класса в престижном районе. По соседству — премиальные дома. Это центральное расположение в Калининграде. Фасад дома — стильный и современный, планировки с большими кухнями подойдут многим. В подземном паркинге планируется …
Агентство
Westdream
Жилой квартал River Park
Жилой квартал River Park
Жилой квартал River Park
Жилой квартал River Park
Жилой квартал River Park
Жилой квартал River Park
Гурьевск, Россия
от
$52,653
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Жилой квартал комфорт‑класса River Park – проект, расположенный в Гурьевске, недалеко от Калининграда, в удобном и экологически благоприятном районе. Единая архитектурная концепция проекта гармонично сочетает в себе современные архитектурные тенденции с классическими элементами. Особую преле…
Агентство
Westdream
Апарт - отель Elybay
Апарт - отель Elybay
Светлогорск, Россия
от
$156,928
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Площадь 38 м²
1 объект недвижимости 1
Ваш личный берег спокойствия — премиальные апартаменты ELYBAY на Балтийском побережье Представьте: вы просыпаетесь под шум волн, открываете панорамные окна и видите, как солнце поднимается над Балтийским морем. Утренний кофе с видом на первую линию побережья, трансфер на Mercedes-Benz V-C…
Застройщик
ElyBay
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "Альпы"
Калининград, Россия
от
$71,862
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Жилой комплекс «Альпы» — новая архитектурная доминанта на северо-востоке Калининграда. Вокруг — частный сектор и малоэтажные дома. Повсюду — свежий воздух. Местоположение такое, что рядом есть вся инфраструктура, до центра города недалеко.
Агентство
Westdream
Жилой комплекс Дом на Батальной
Жилой комплекс Дом на Батальной
Жилой комплекс Дом на Батальной
Жилой комплекс Дом на Батальной
Жилой комплекс Дом на Батальной
Жилой комплекс Дом на Батальной
Калининград, Россия
от
$58,550
Год сдачи 2022
Количество этажей 16
Дом на Батальной — это очередной проект застройки динамично развивающегося Московского района Калининграда. Застройщик с многолетним опытом и репутацией предлагает приобрести квартиры с интересными планировками, благоустроенным внутренним двором и современными фасадными решениями. Дом смотри…
Агентство
Westdream
Жилой комплекс Лето
Жилой комплекс Лето
Жилой комплекс Лето
Жилой комплекс Лето
Жилой комплекс Лето
Жилой комплекс Лето
Жилой комплекс Лето
Калининград, Россия
от
$61,211
Год сдачи 2022
Количество этажей 16
ЖК Лето от одного из крупнейших застройщиков Калининграда — прекрасный вариант многоэтажной застройки в живописном месте и с богатыми характеристиками. Двор без машин и подземный паркинг — это премиальный ком
Агентство
Westdream
Жилой комплекс Рыбная Деревня
Жилой комплекс Рыбная Деревня
Жилой комплекс Рыбная Деревня
Жилой комплекс Рыбная Деревня
Жилой комплекс Рыбная Деревня
Жилой комплекс Рыбная Деревня
Калининград, Россия
от
$163,007
Год сдачи 2022
Количество этажей 9
ЖК Рыбная Деревня не просто жилой комплекс. По сути — это новая достопримечательность калининграда и новая точка притяжения. Выразительные фасады, самое туристическое место, район с очень развитой инфраструктурой, большое количество парковых зон. Все характеристики комплекса указывают на его…
Агентство
Westdream
Жилой комплекс Русская Европа
Жилой комплекс Русская Европа
Жилой комплекс Русская Европа
Жилой комплекс Русская Европа
Жилой комплекс Русская Европа
Жилой комплекс Русская Европа
Калининград, Россия
от
$72,499
Количество этажей 11
О комплексе Экоквартал «Русская Европа» будет состоять из 6 жилых комплексов и образовательного кластера, построенного по принципу «медленного города». Общая площадь квартала составляет более 20 гектаров. Проект рассчитан на 7–10 лет и будет реализован к 2030 году. Первый комплекс Экок…
Агентство
РЕФЕРЕНТИНВЕСТ
Жилой комплекс Альпенштадт
Жилой комплекс Альпенштадт
Жилой комплекс Альпенштадт
Жилой комплекс Альпенштадт
Жилой комплекс Альпенштадт
Жилой комплекс Альпенштадт
Калининград, Россия
от
$56,554
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Жилой комплекс «Альпенштадт» — это новый огромный район на севере Калининграда, планируется 6 очередей строительства. Комплекс расположен в окружении частной застройки и естественных природных ландшафтов. Преимущества: современные планировки, подземный паркинг и обустроенные детские площадки…
Агентство
Westdream
Жилой квартал Светлогорск-3
Жилой квартал Светлогорск-3
Жилой квартал Светлогорск-3
Жилой квартал Светлогорск-3
Жилой квартал Светлогорск-3
Жилой квартал Светлогорск-3
Светлогорск, Россия
от
$101,131
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
ЖК Светлогорск 3 — это не просто комплекс жилых домов, это целый микрорайон, состоящий из более чем 1000 квартир. Малоэтажная застройка вблизи моря, до которого 1000 метров, коммерческие помещения разной направленности на первых этажах — всё это залог удобства и комфорта для жильцов. Это мес…
Агентство
Westdream
Жилой комплекс Белый сад
Жилой комплекс Белый сад
Жилой комплекс Белый сад
Жилой комплекс Белый сад
Жилой комплекс Белый сад
Жилой комплекс Белый сад
Калининград, Россия
от
$54,558
Год сдачи 2022
Количество этажей 9
Жилой комплекс «Белый Сад» расположен на юге Калининграда в отдалении от центра. Данная часть Московского района славится прекрасной социальной инфраструктурой. Цена в этом районе ниже, чем в других, но качество строительства растёт. Застройщик обладает огромным опытом. Комплекс выглядит сти…
Агентство
Westdream
Жилой комплекс Васильки
Жилой комплекс Васильки
Жилой комплекс Васильки
Жилой комплекс Васильки
Жилой комплекс Васильки
Жилой комплекс Васильки
Жилой комплекс Васильки
Васильково, Россия
от
$46,574
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
Жилой комплекс «Васильки» расположен на северо-восточной окраине Калининграда. Отличительная особенность — практичные планировки, подземный паркинг и кладовые. Словом, всё, что нужно для комфортной жизни.
Агентство
Westdream
Жилой комплекс Три кита
Жилой комплекс Три кита
Жилой комплекс Три кита
Жилой комплекс Три кита
Жилой комплекс Три кита
Жилой комплекс Три кита
Калининград, Россия
от
$69,636
Год сдачи 2023
Количество этажей 8
ЖК Три кита расположен недалеко от одного из самых крупных парков Калининграда — парка Макса Ашманна. Это район частной застройки, природа здесь отменная. Комплекс гармонично вписывается в существующее окружение. Квартиры спроектированы по современным тенденциям, имеется подземный паркинг.
Агентство
Westdream
Жилой комплекс Прибалтийская Ривьера
Жилой комплекс Прибалтийская Ривьера
Жилой комплекс Прибалтийская Ривьера
Жилой комплекс Прибалтийская Ривьера
Жилой комплекс Прибалтийская Ривьера
Жилой комплекс Прибалтийская Ривьера
Зеленоградск, Россия
от
$69,195
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
ЖК Прибалтийская Ривьера — это интересный проект комфорт-класса от одного из крупнейших прибрежных застройщиков. До моря минут 7 ходьбы. Этот район Зеленоградска сейчас активно развивается. Курортный город очень удобен для постоянного проживания. А ещё очень здорово иметь недвижимость в тако…
Агентство
Westdream
Многоквартирный жилой дом Горький
Многоквартирный жилой дом Горький
Многоквартирный жилой дом Горький
Многоквартирный жилой дом Горький
Многоквартирный жилой дом Горький
Многоквартирный жилой дом Горький
Калининград, Россия
от
$85,163
Год сдачи 2023
Количество этажей 8
Жилой дом Горький сочетает в себе великолепное местоположение, высококачественные материалы строительства и прекрасную репутацию застройщика "Калининградстройинвест".
Агентство
Westdream
Жилой квартал Новый город
Жилой квартал Новый город
Жилой квартал Новый город
Жилой квартал Новый город
Жилой квартал Новый город
Жилой квартал Новый город
Калининград, Россия
от
$61,211
Год сдачи 2022
Количество этажей 9
ЖК Новый Город расположился в микрорайоне Космодемьянского в непосредственной близости от Калининграда. Вокруг — зелёные массивы и озёра. Отсюда очень удобно выезжать к прибрежным городам. В этом районе есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура. Сам комплекс эстетичен, планиро…
Агентство
Westdream
Жилой комплекс Карлсхоф
Жилой комплекс Карлсхоф
Жилой комплекс Карлсхоф
Жилой комплекс Карлсхоф
Жилой комплекс Карлсхоф
Жилой комплекс Карлсхоф
Калининград, Россия
от
$259,481
Год сдачи 2015
Количество этажей 17
ЖК Карлсхоф стал одним из первых премиальных домов высокой этажности в Калининграде. Планировки квартир очень комфортны. Расположение — одно из самых центральных: по соседству с Центральным парком и 10 минутах ходьбы до центра. Высокое качество строительства, дорогие материалы и один из самы…
Агентство
Westdream
Жилой комплекс Соло
Жилой комплекс Соло
Жилой комплекс Соло
Жилой комплекс Соло
Жилой комплекс Соло
Жилой комплекс Соло
Калининград, Россия
от
$71,191
Год сдачи 2023
Количество этажей 16
ЖК Соло — проект высотной застройки в Центральном районе Калининграда. Современная архитектура, подземный паркинг, близость к центру города, опытный застройщик и комфортные планировки — слагаемые хорошего дома в будущем.
Агентство
Westdream
Жилой комплекс Стерео
Жилой комплекс Стерео
Жилой комплекс Стерео
Жилой комплекс Стерео
Жилой комплекс Стерео
Жилой комплекс Стерео
Калининград, Россия
от
$47,904
Год сдачи 2023
Количество этажей 16
ЖК Стерео — огромный комплекс из 4 домов в Московском районе Калининграда. Это место активно застраивается, инфраструктура вся рядом. Сам комплекс — это современный стиль, малогабаритные квартиры и очень много содедей. Для любителей активной жизни.
Агентство
Westdream
