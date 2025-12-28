  1. Realting.com
  2. Россия
  3. район Коммунарка
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в районе Коммунарка, Россия

Жилой квартал Дзен-кварталы
Жилой квартал Дзен-кварталы
Жилой квартал Дзен-кварталы
Жилой квартал Дзен-кварталы
Жилой квартал Дзен-кварталы
Жилой квартал Дзен-кварталы
район Коммунарка, Россия
от
$74,036
Год сдачи 2025
Дзен большого города Новый район «Дзен-кварталы» возводится на юго-западе столицы – вдоль береговой линии живописного Ивановского пруда и реки Варварки. В основе проекта – «сочетание несочетаемого», гармония простого и утончённого, природного и урбанистического – стиль Japandi, объединяющ…
Застройщик
A101
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "1-й Ясеневский"
район Коммунарка, Россия
от
$153,488
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 18
Расположение комплекса: В жилом комплексе комфорт-плюс класса «1-го Ясеневского» доступны преимущества двух стилей жизни. Ведь в пешей доступности метро, школа с 25-метровым бассейном и IT-кластером и при этом целых 63 га благоустроенного Троицкого лесопарка под окнами, где так приятно дыша…
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс Испанские кварталы
Жилой комплекс Испанские кварталы
Жилой комплекс Испанские кварталы
район Коммунарка, Россия
от
$121,475
Год сдачи 2022
Уголок Барселоны в Москве «Испанские кварталы» – обособленный и тихий жилой комплекс с хорошей транспортной доступностью в НАО Москвы. Сейчас строится второй район проекта с жилыми домами комфорт- и бизнес-класса, магазинами, кафе, бытовыми сервисами, детскими садами и крупным образова…
Застройщик
A101
Жилой квартал Прокшино
Жилой квартал Прокшино
Жилой квартал Прокшино
Жилой квартал Прокшино
район Коммунарка, Россия
от
$119,740
Год сдачи 2022
Площадь 20–121 м²
641 объект недвижимости 641
Живи! Работай! Отдыхай! Жилой район «Прокшино» строится на берегу большого пруда, в 500 метрах от действующей станции метро. Береговая линия пройдёт вдоль домов почти на протяжении километра. Рядом появятся крупный бизнес-квартал с торговым центром и спортивно-событийный кластер с горнолы…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
20.2 – 57.1
147,461 – 315,435
Квартира 2 комнаты
33.9 – 92.5
211,795 – 373,777
Квартира 3 комнаты
56.5 – 90.1
302,242 – 477,739
Квартира 4 комнаты
66.5 – 120.5
319,490 – 570,323
Застройщик
A101
