  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Сапроново
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Сапроново, Россия

Москва
19
Калининград
19
Северо-Западный федеральный округ
27
Ленинградская область
2
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "1-й Донской"
Сапроново, Россия
от
$84,433
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 24
Расположение комплекса: Комплекс 1-й Донской расположен в 7 км от МКАД по трассе М-4 Дон. В нем сочетаются все плюсы комфортной городской среды и природного окружения. В проекте достаточно большой процент квартир, выходящих на 2-3 стороны света. Секции-маяки формируют у зданий визуальную L-…
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти