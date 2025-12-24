  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Видное
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Видном, Россия

Москва
19
Калининград
19
Северо-Западный федеральный округ
27
Центральный федеральный округ
38
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "1-й Южный"
Ленинский городской округ, Россия
от
$111,757
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 25
Расположение комплекса: Одно из преимуществ проектов 1- ДСК - большие застекленные лоджии. Другое преимущество - честный евро-формат. Во всем проекте предусмотрена система «Умный дом». В состав устанавливаемого пакета устройств входит: WiFi реле для управления группами потребителей, беспров…
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти