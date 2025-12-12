  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Коммунарке, Россия

Коммунарка, Россия
от
$121,475
Год сдачи 2022
Площадь 20–123 м²
304 объекта недвижимости
Искусство счастливой жизни В основе проекта – стиль жизни стран Северной Европы, которые стабильно лидируют в «рейтингах счастья». ЖК «Скандинавия» строится на границе Бутовского лесопарка в экологически благоприятной юго-западной части Москвы — для тех, кто выбирает для себя и своей с…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
19.8 – 54.9
126,799 – 289,819
Квартира 2 комнаты
35.8 – 85.0
198,916 – 445,687
Квартира 3 комнаты
54.9 – 93.2
280,959 – 485,499
Квартира 4 комнаты
65.0 – 120.8
313,389 – 494,344
Квартира 5 комнат
123.0
537,819
