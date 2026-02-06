  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Гурьевский муниципальный округ
Квартиры в новостройках в Гурьевском муниципальном округе, Россия

Гурьевск
Жилой комплекс Васильки
Васильково, Россия
$46,574
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
Жилой комплекс «Васильки» расположен на северо-восточной окраине Калининграда. Отличительная особенность — практичные планировки, подземный паркинг и кладовые. Словом, всё, что нужно для комфортной жизни.
Жилой комплекс Пальмбург
Гурьевский муниципальный округ, Россия
$65,868
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
ЖК Пальмбург от одного из крупнейших застройщиков Калининграда предлагает жизнь в непосредственной близости от реки с причалом. Это даёт возможность приобрести себе яхту и выходить в открытое море по сути из своей квартиры. Планировки удачные, комплекс малоэтажный, воздух свежий. До Калининг…
Жилой квартал River Park
Гурьевск, Россия
$52,653
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Жилой квартал комфорт‑класса River Park – проект, расположенный в Гурьевске, недалеко от Калининграда, в удобном и экологически благоприятном районе. Единая архитектурная концепция проекта гармонично сочетает в себе современные архитектурные тенденции с классическими элементами. Особую преле…
Otium DevelopmentOtium Development
