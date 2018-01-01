Нет закона, который обязывает покупателей обращаться к риэлторам и/или юристам. Однако рекомендуется пользоваться риэлторскими услугами, т. к. в стране очень сложный процесс оформления документов. Стоит отметить, что деятельность риэлторских агентств очень строго контролируется.