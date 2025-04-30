ВНЖ Португалии за инвестиции

Португалия стала одним из самых популярных направлений для инвесторов, желающих получить вид на жительство в Европе, благодаря своей инновационной программе Golden Visa. Эта программа предлагает гражданам стран, не входящих в ЕС, возможность получить вид на жительство путем осуществления соответствующих требованиям инвестиций в Португалии.
Представленная в 2012 году, программа Золотой Визы была разработана с целью поощрения инвестиций, содействия экономическому росту и привлечения талантливых людей из-за рубежа в Португалию. В рамках этой схемы нерезиденты ЕС могут получить вид на жительство, выполнив конкретные инвестиционные критерии, установленные правительством Португалии.
Чтобы претендовать на получение Золотой визы, инвесторы имеют возможность выбрать из множества подходящих инвестиционных возможностей, включая:
Перевод не менее 1 миллиона евро в Португалию либо путем приобретения акций компаний, либо путем создания рабочих мест.
Программа "Золотая виза" предоставляет ряд преимуществ инвесторам и членам их семей. К ним относятся:
Программа "Золотой визы" в Португалии представляет исключительную возможность для инвесторов, желающих получить вид на жительство в Европе посредством инвестиций. Предлагая гибкие варианты инвестирования и привлекательные льготы, а также исключительное качество жизни, которым славится Португалия, эта программа выделяется как лучшее направление для частных лиц и семей, ищущих новую главу в своей жизни. Независимо от того, ищете ли вы возможности для бизнеса, образ жизни в динамично развивающейся европейской стране или перспективы на будущее, Золотая виза предлагает целый мир возможностей в самом сердце Европы.
Безвивзовый доступ в страны Шенгенского соглашения
|За каждого члена семьи заявителя (супруга, ребенка, родителей)
|5000.00 EUR