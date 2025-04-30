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ВНЖ Португалии за инвестиции

Португалия Португалия
Срок получения: от 8 месяцев
Расходы: от
$269,323
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ВНЖ Португалии за инвестиции
ВНЖ
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Описание Описание
Преимущества Преимущества
Инвестиции Инвестиции
Расходы Расходы
Этапы Этапы

О программе иммиграции

Португалия стала одним из самых популярных направлений для инвесторов, желающих получить вид на жительство в Европе, благодаря своей инновационной программе Golden Visa. Эта программа предлагает гражданам стран, не входящих в ЕС, возможность получить вид на жительство путем осуществления соответствующих требованиям инвестиций в Португалии.

Представленная в 2012 году, программа Золотой Визы была разработана с целью поощрения инвестиций, содействия экономическому росту и привлечения талантливых людей из-за рубежа в Португалию. В рамках этой схемы нерезиденты ЕС могут получить вид на жительство, выполнив конкретные инвестиционные критерии, установленные правительством Португалии.

Чтобы претендовать на получение Золотой визы, инвесторы имеют возможность выбрать из множества подходящих инвестиционных возможностей, включая:

  • Реставрация культурного наследия: Инвестирование не менее 250 000 евро в восстановление или сохранение объектов португальского культурного наследия.
  • Исследовательская деятельность: Пожертвование не менее 350 000 евро португальским исследовательским институтам.
  • Создание не менее 10 рабочих мест в Португалии.
  • Покупка недвижимости минимальной стоимостью 500 000 евро или 350 000 евро для объектов, расположенных в определенных районах с низкой плотностью населения.

  • Перевод не менее 1 миллиона евро в Португалию либо путем приобретения акций компаний, либо путем создания рабочих мест.

Программа "Золотая виза" предоставляет ряд преимуществ инвесторам и членам их семей. К ним относятся:

  • Обладателям Золотой визы и членам их семей предоставляется вид на жительство в Португалии, что позволяет им жить, работать и учиться там.
  • Обладатели золотой визы пользуются безвизовым доступом в Шенгенскую зону, включающую 26 европейских стран, что делает ее привлекательным вариантом для международных путешественников.
  • После пяти лет получения Золотой визы инвесторы могут претендовать на получение постоянного места жительства и Португальского гражданства.
  • Золотая виза распространяет льготы по проживанию на супругу Инвестора, детей-иждивенцев и родителей-иждивенцев, укрепляя единство семьи.
  • Португалия славится своим высоким качеством жизни, приятным климатом, потрясающими пейзажами, здравоохранением мирового класса и яркой культурной жизнью, что делает ее идеальным местом для переезда.
  • Португалия предлагает благоприятные налоговые режимы для новых резидентов, включая налоговый режим для нерезидентов, который предусматривает льготы и сниженные ставки налога на доходы за рубежом на срок до десяти лет.

Программа "Золотой визы" в Португалии представляет исключительную возможность для инвесторов, желающих получить вид на жительство в Европе посредством инвестиций. Предлагая гибкие варианты инвестирования и привлекательные льготы, а также исключительное качество жизни, которым славится Португалия, эта программа выделяется как лучшее направление для частных лиц и семей, ищущих новую главу в своей жизни. Независимо от того, ищете ли вы возможности для бизнеса, образ жизни в динамично развивающейся европейской стране или перспективы на будущее, Золотая виза предлагает целый мир возможностей в самом сердце Европы.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 8 месяцев
Расходы
Расходы
от
$269,323
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд

Безвивзовый доступ в страны Шенгенского соглашения 

Испания, Австрия, Германия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Швейцария
Варианты инвестиций
Покупка недвижимости Покупка недвижимости
Покупка недвижимости минимальной стоимостью 500 000 евро или 350 000 евро для объектов, расположенных в определенных районах с низкой плотностью населения.
350000.00 EUR
Дополнительные расходы
За каждого члена семьи заявителя (супруга, ребенка, родителей) 5000.00 EUR
Требования к заявителю
  • Резидент "третьих стран";
  • Отсутствие судимости
  • Возможность предоставить банковскую справку и подтвердить источник средств
  • Медицинская страховка 
  • Отсутствие тяжелых заболеваний
Этапы получения программы
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от 1 месяца
Консультанты Luxe Legal services - высококвалифицированные специалисты, которые проведут вас через каждый этап процесса получения второго гражданства с должной осмотрительностью и заботой, гарантируя, что ваше заявление будет подано правильно для получения необходимого результата. Под нашим квалифицированным руководством мы можем помочь вам сориентироваться на пути к построению светлого будущего для себя и своей семьи с помощью второго гражданства (Резидентства)
Первоначальные проверки due diligence завершены
от 14 дней
Клиентское соглашение подписано, аванс оплачен
от 1 день
Открытие банковского счета в Португалии
от 14 дней
Осуществление инвестиций
от 14 дней
Подготовка инвестиционного кейса
от 14 дней
Получение Визы D, сдача биометрии
от 2 месяца
Получение ВНЖ и пластиковой карты
от 2 месяца
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ВНЖ Португалии за инвестиции
Португалия Португалия
от
$269,323
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