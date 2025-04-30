Portugal FIP Residence permit

О программе иммиграции

Вид на жительство в Португалии для финансово независимых лиц предназначен для лиц, у которых есть средства, чтобы обеспечить себя без необходимости трудоустройства в Португалии. Эта программа предлагает упрощенный процесс получения вида на жительство, что делает ее привлекательным вариантом как для пенсионеров, так и для инвесторов и предпринимателей.

Одним из ключевых преимуществ вида на жительство в Португалии является его гибкость. В отличие от других программ резидентуры, которые требуют, чтобы люди имели существенные инвестиции или отвечали конкретным бизнес -требованиям, программа Португалии просто требует, чтобы кандидаты продемонстрировали постоянный источник дохода для поддержки себя и любых иждивенцев. Этот доход может поступать из различных источников, включая пенсии, инвестиции, доход от аренды или сбережения.



Помимо практических преимуществ, вид на жительство в Португалии открывает двери в мир возможностей. Будучи резидентами Португалии, люди имеют доступ к высококачественному здравоохранению, образованию мирового уровня и богатому культурному наследию. Благоприятный налоговый режим Португалии, в том числе налоговый режим для непостоянных резидентов (NHR), еще больше повышает привлекательность вида на жительство, предлагая значительные налоговые преимущества для соответствующих критериям физических лиц.

Более того, Португалия Стратегическое расположение в Европе делает его идеальной базой для изучения континента. Благодаря отличному воздушному и железнодорожному сообщению жители могут легко путешествовать в другие европейские страны, погружаясь в разнообразные культуры, кухни и впечатления.

Вид на жительство Португалии – это готовое решение для людей, которые хотят получить: ;

Легальная долгосрочная возможность пребывания в Португалии

Получить европейское место жительства для всей семьи

Безвизовый доступ в страны Шенгенской зоны

Заниматься бизнесом или работать

Получать образование без визы

Медицинское обслуживание в Шенгенской зоне

Возможность получить паспорт Португалии за 5 лет

Детали программы:

Вид на жительство действителен в течение 2 лет и может быть продлен ;

Разрешение на работу

Бизнес активность

Проживание в Португалии от 6 месяцев в году

Не требует инвестиций в страну

Заявитель может продлевать свой вид на жительство каждые 2 года (это продолжительность продления), после 5 лет обладания ВНЖ Вы имеете право получить Гражданство Португалии по натурализации, что в 2 раза быстрее чем в Испании.