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Portugal FIP Residence permit

Португалия Португалия
Срок получения: от 4 месяцев
Расходы: от
$15,000
;
Portugal FIP Residence permit
ВНЖ
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Описание Описание
Преимущества Преимущества
Расходы Расходы
Этапы Этапы

О программе иммиграции

Вид на жительство в Португалии для финансово независимых лиц предназначен для лиц, у которых есть средства, чтобы обеспечить себя без необходимости трудоустройства в Португалии. Эта программа предлагает упрощенный процесс получения вида на жительство, что делает ее привлекательным вариантом как для пенсионеров, так и для инвесторов и предпринимателей.

Одним из ключевых преимуществ вида на жительство в Португалии является его гибкость. В отличие от других программ резидентуры, которые требуют, чтобы люди имели существенные инвестиции или отвечали конкретным бизнес -требованиям, программа Португалии просто требует, чтобы кандидаты продемонстрировали постоянный источник дохода для поддержки себя и любых иждивенцев. Этот доход может поступать из различных источников, включая пенсии, инвестиции, доход от аренды или сбережения.


Помимо практических преимуществ, вид на жительство в Португалии открывает двери в мир возможностей. Будучи резидентами Португалии, люди имеют доступ к высококачественному здравоохранению, образованию мирового уровня и богатому культурному наследию. Благоприятный налоговый режим Португалии, в том числе налоговый режим для непостоянных резидентов (NHR), еще больше повышает привлекательность вида на жительство, предлагая значительные налоговые преимущества для соответствующих критериям физических лиц.

Более того, Португалия Стратегическое расположение в Европе делает его идеальной базой для изучения континента. Благодаря отличному воздушному и железнодорожному сообщению жители могут легко путешествовать в другие европейские страны, погружаясь в разнообразные культуры, кухни и впечатления.

 Вид на жительство Португалии – это готовое решение для людей, которые хотят получить:  ;

  • Легальная долгосрочная возможность пребывания в Португалии 
  • Получить европейское место жительства для всей семьи 
  • Безвизовый доступ в страны Шенгенской зоны 
  • Заниматься бизнесом или работать 
  • Получать образование без визы 
  • Медицинское обслуживание в Шенгенской зоне
  • Возможность получить паспорт Португалии за 5 лет 

Детали программы:

  • Вид на жительство действителен в течение 2 лет и может быть продлен  ;
  • Разрешение на работу
  • Бизнес активность 
  • Проживание в Португалии от 6 месяцев в году 
  • Не требует инвестиций в страну 

Заявитель может продлевать свой вид на жительство каждые 2 года (это продолжительность продления), после 5 лет обладания ВНЖ Вы имеете право получить Гражданство Португалии по натурализации, что в 2 раза быстрее чем в Испании. 

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 4 месяцев
Расходы
Расходы
от
$15,000
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Испания, Австрия, Германия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Швейцария
Дополнительные расходы
За каждого члена семьи заявителя (супруга, ребенка, родителей) 1000.00 USD
Этапы получения программы
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от 1 день
Консультанты Luxe Legal services - высококвалифицированные специалисты, которые проведут вас через каждый этап процесса получения второго гражданства с должной осмотрительностью и заботой, гарантируя, что ваше заявление будет подано правильно для получения необходимого результата. Под нашим квалифицированным руководством мы можем помочь вам сориентироваться на пути к построению светлого будущего для себя и своей семьи с помощью второго гражданства (Резидентства)
Первоначальные проверки due diligence завершены
от 14 дней
Клиентское соглашение подписано, аванс оплачен
от 1 день
Сбор и подготовка всех необходимых документов
от 14 дней
Открытие счета в Портуальском банке
от 14 дней
Приобретение или аренда недвижимости в Португалии
от 10 дней
Получение визы D и сдача биометрических данных
от 2 месяца
Получение Вида на жительства и пластиковой карты
от 14 дней
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Portugal FIP Residence permit
Португалия Португалия
от
$15,000
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