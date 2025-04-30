Portugal FIP Residence permit

Вид на жительство в Португалии для финансово независимых лиц предназначен для лиц, у которых есть средства, чтобы обеспечить себя без необходимости трудоустройства в Португалии. Эта программа предлагает упрощенный процесс получения вида на жительство, что делает ее привлекательным вариантом как для пенсионеров, так и для инвесторов и предпринимателей.
Одним из ключевых преимуществ вида на жительство в Португалии является его гибкость. В отличие от других программ резидентуры, которые требуют, чтобы люди имели существенные инвестиции или отвечали конкретным бизнес -требованиям, программа Португалии просто требует, чтобы кандидаты продемонстрировали постоянный источник дохода для поддержки себя и любых иждивенцев. Этот доход может поступать из различных источников, включая пенсии, инвестиции, доход от аренды или сбережения.
Помимо практических преимуществ, вид на жительство в Португалии открывает двери в мир возможностей. Будучи резидентами Португалии, люди имеют доступ к высококачественному здравоохранению, образованию мирового уровня и богатому культурному наследию. Благоприятный налоговый режим Португалии, в том числе налоговый режим для непостоянных резидентов (NHR), еще больше повышает привлекательность вида на жительство, предлагая значительные налоговые преимущества для соответствующих критериям физических лиц.
Более того, Португалия Стратегическое расположение в Европе делает его идеальной базой для изучения континента. Благодаря отличному воздушному и железнодорожному сообщению жители могут легко путешествовать в другие европейские страны, погружаясь в разнообразные культуры, кухни и впечатления.
Вид на жительство Португалии – это готовое решение для людей, которые хотят получить: ;
Детали программы:
Заявитель может продлевать свой вид на жительство каждые 2 года (это продолжительность продления), после 5 лет обладания ВНЖ Вы имеете право получить Гражданство Португалии по натурализации, что в 2 раза быстрее чем в Испании.
|За каждого члена семьи заявителя (супруга, ребенка, родителей)
|1000.00 USD