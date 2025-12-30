Об агентстве

Blackoak - это брокерская компания по коммерческой недвижимости, базирующаяся в Португалии со штаб-квартирой в Лиссабоне.

Blackoak фокусируется в первую очередь на жилых домах и динамичном секторе гостеприимства, а также на промышленных и логистических разработках.

Компания постоянно использует и углубляет свой опыт в выявлении и обеспечении инвестиционных возможностей для частных инвесторов и семейных офисов.