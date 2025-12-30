Blackoak - это брокерская компания по коммерческой недвижимости, базирующаяся в Португалии со штаб-квартирой в Лиссабоне.
Blackoak фокусируется в первую очередь на жилых домах и динамичном секторе гостеприимства, а также на промышленных и логистических разработках.
Компания постоянно использует и углубляет свой опыт в выявлении и обеспечении инвестиционных возможностей для частных инвесторов и семейных офисов.
Услуги Blackoak охватывают широкий спектр вариантов, включая проекты в области зеленых насаждений, а также инвестиции в добавленную стоимость, удовлетворяя разнообразный спектр инвестиционных предпочтений и стратегий.
- брокерские услуги
Консультирование по недвижимости
- Оценка
- Финансовый анализ
- Управление клубными сделками и структура