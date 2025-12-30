  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Blackoak

Blackoak

Португалия,
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2021
На платформе
На платформе
1 месяц
Языки общения
Языки общения
English, Portugues
Веб-сайт
Веб-сайт
www.blackoak.pt
Время работы
Открыто сейчас
Об агентстве

Blackoak - это брокерская компания по коммерческой недвижимости, базирующаяся в Португалии со штаб-квартирой в Лиссабоне.

Blackoak фокусируется в первую очередь на жилых домах и динамичном секторе гостеприимства, а также на промышленных и логистических разработках.
Компания постоянно использует и углубляет свой опыт в выявлении и обеспечении инвестиционных возможностей для частных инвесторов и семейных офисов.

Услуги

Услуги Blackoak охватывают широкий спектр вариантов, включая проекты в области зеленых насаждений, а также инвестиции в добавленную стоимость, удовлетворяя разнообразный спектр инвестиционных предпочтений и стратегий.

- брокерские услуги

Консультирование по недвижимости

- Оценка

- Финансовый анализ

- Управление клубными сделками и структура

Наши агенты за границей
Paulo Sardinheiro
Paulo Sardinheiro
Агентства рядом
Cascais Real Estate
Португалия, Cascais
Год основания компании 2012
Жилая недвижимость 55 Коммерческая недвижимость 9
Компания Cascais Real Estate уже много лет работает на рынке недвижимости Португалии. CRE полностью отвечает потребностям тех, кто хочет жить работать или инвестировать в Португалии. Мы лично отбираем каждый объект недвижимости и предлагаем гарантировано уникальные объекты, так что наши кл…
Оставить заявку
Casaibéria Mediação Imobiliária
Португалия, Lagoa
Жилая недвижимость 314 Коммерческая недвижимость 12 Земельные участки 81
Компания Casaiberia занимается продвижением элитной недвижимости в Португалии на международном рынке. Большинство наших клиентов обладают мгновенной покупательной способностью и являются гражданами самых разных стран. Офисы нашего агентства недвижимости расположены по всему Алгарве, а так…
Оставить заявку
AMBER STAR REAL ESTATE
Португалия, Porto
Год основания компании 2008
Новостройки 8 Жилая недвижимость 113 Коммерческая недвижимость 16 Земельные участки 1
Мы риэлторская компания, которая работает на рынке продажи недвижимости с 2008 года. Зарекомендовав себя в качестве надежного помощника в сфере недвижимости, мы непрерывно стремимся к эффективному ведению бизнеса, таким образом, с годами спектр наших услуг стал доступен в любой точке страны.…
Оставить заявку
Агентство русскоязычных риэлторов
Португалия, Лиссабон
Мы предоставляем полный спектр услуг связанных с недвижимостью в Португалии. Подбираем недвижимость с учетом Ваших потребностей, в т.ч. находим объекты off-market, оцениваем состояние объектов более чем по 10 параметрам: качество и экологичность, состояние инженерных сетей, возможности для п…
Оставить заявку
Barra Prime Real Estate
Португалия, Loule
Год основания компании 2014
Жилая недвижимость 106 Коммерческая недвижимость 8 Долгосрочная аренда 10 Земельные участки 73
Основанная в 2011 году в городе Фару, компания по продаже недвижимости Barra Prime предоставляет клиентам высококачественное обслуживание в вопросах продажи, управления и реконструкции своей недвижимости. С 2015 года Barra Prime располагается в городе Кинта-до-Лаго. Компания непрерывно разви…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти