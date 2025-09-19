Об агентстве

Компания Cascais Real Estate уже много лет работает на рынке недвижимости Португалии. CRE полностью отвечает потребностям тех, кто хочет жить работать или инвестировать в Португалии. Мы лично отбираем каждый объект недвижимости и предлагаем гарантировано уникальные объекты, так что наши клиенты могут быть полностью уверены в качестве предоставляемых услуг. Наша опытная дружная команда имеет многолетний опыт в сфере инвестирования в недвижимость, и мы используем все наши знания для обслуживания наших клиентов и инвесторов.