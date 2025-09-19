Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Компания Cascais Real Estate уже много лет работает на рынке недвижимости Португалии.
CRE полностью отвечает потребностям тех, кто хочет жить работать или инвестировать в Португалии. Мы лично отбираем каждый объект недвижимости и предлагаем гарантировано уникальные объекты, так что наши клиенты могут быть полностью уверены в качестве предоставляемых услуг.
Наша опытная дружная команда имеет многолетний опыт в сфере инвестирования в недвижимость, и мы используем все наши знания для обслуживания наших клиентов и инвесторов.
Услуги
Обширный список предоставляемых услуг включает в себя подбор недвижимости, организацию поездки для осмотра недвижимости, консультации по осуществлению выгодных инвестиций в недвижимость Португалии, консультации по получению ВНЖ Португалии и многое другое. Кроме того, обладая широким спектром возможностей в юридической сфере, компания предоставляет уникальную юридическую поддержку.
Основная цель IMOFACIL - гарантировать наилучшие результаты в коммерциализации недвижимости путем изучения и внедрения наиболее эффективных решений для установления контакта и привлечения потенциальных покупателей каждого продукта. Только так можно предоставить услугу, которая гарантирует эф…
Наша компания имеет большой опыт работы на рынке недвижимости Португалии. Работа с инвестиционными компаниями дает доступ к недвижимости в востребованных зонах по конкурентоспособной цене. Постоянный анализ рынка позволяет правильно оценить и подобрать объекты по всем запросам клиента.
Мы риэлторская компания, которая работает на рынке продажи недвижимости с 2008 года. Зарекомендовав себя в качестве надежного помощника в сфере недвижимости, мы непрерывно стремимся к эффективному ведению бизнеса, таким образом, с годами спектр наших услуг стал доступен в любой точке страны.…
Imoportugal24 благодаря своему опыту является экспертом в самых престижных сделках на рынке недвижимости, а также в инвестициях очень богатых иностранцев и в модернизации недвижимости в регионе Порту, Лиссабон и таких городах, как Эшторил и Кашкайш. Мы проводим тщательную оценку вашей собств…
Золотая Visa Properties является одним из ведущих агентов по недвижимости в Португалии, базирующихся в Алгарве, а также представительствах в районе Лиссабона и Порт. Мы проводим сделки по некоторыми из самых эксклюзивных объектов недвижимости в Португалии и на международном рынке.
Золот…