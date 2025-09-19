  1. Realting.com
Cascais Real Estate

Португалия, Cascais
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2012
На платформе
На платформе
5 лет 10 месяцев
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
www.ncapitalportugal.com
Об агентстве
Компания Cascais Real Estate уже много лет работает на рынке недвижимости Португалии. CRE полностью отвечает потребностям тех, кто хочет жить работать или инвестировать в Португалии. Мы лично отбираем каждый объект недвижимости и предлагаем гарантировано уникальные объекты, так что наши клиенты могут быть полностью уверены в качестве предоставляемых услуг. Наша опытная дружная команда имеет многолетний опыт в сфере инвестирования в недвижимость, и мы используем все наши знания для обслуживания наших клиентов и инвесторов.
Услуги
Обширный список предоставляемых услуг включает в себя подбор недвижимости, организацию поездки для осмотра недвижимости, консультации по осуществлению выгодных инвестиций в недвижимость Португалии, консультации по получению ВНЖ Португалии и многое другое. Кроме того, обладая широким спектром возможностей в юридической сфере, компания предоставляет уникальную юридическую поддержку.
Квартиры
Квартира 4 комнаты в Cascais, Португалия
Квартира 4 комнаты
Cascais
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Этаж 2/6
Великолепный проект Santa Marta Residences располагается в чудесном прибрежном городе Кашкаи…
$1,65 млн
Квартира 3 комнаты в Estrela, Португалия
Квартира 3 комнаты
Estrela
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 3/8
Роскошные современные апартаменты располагаются в историческом районе Лиссабона с прекрасно …
$789,869
Квартира 5 комнат в Cascais, Португалия
Квартира 5 комнат
Cascais
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Великолепные, отреставрированные архитектором апартаменты располагаются на побережье Costa d…
$689,885
Квартира 3 комнаты в Arroios, Португалия
Квартира 3 комнаты
Arroios
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 2/7
Уникальные апартаменты располагаются в самом центре Лиссабона в окружении офисных зданий, вы…
$771,989
Дома
Особняк 9 комнат в Cascais, Португалия
Особняк 9 комнат
Cascais
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 694 м²
Эта роскошная вилла с 5 спальнями расположена в престижном районе Кинта-да-Маринья, в 10 мин…
$5,00 млн
Вилла 9 комнат в Cascais, Португалия
Вилла 9 комнат
Cascais
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Прекрасная вилла в отличном состоянии располагается в элитном районе в чудесном прибрежном г…
$1,58 млн
Таунхаус 7 комнат в Arroios, Португалия
Таунхаус 7 комнат
Arroios
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 2
Полностью отреставрированный великолепный таунхаус с 5 спальнями и частным садом располагает…
$1,39 млн
Дом 7 комнат в Sao Domingos de Rana, Португалия
Дом 7 комнат
Sao Domingos de Rana
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Великолепный трехэтажный дом располагается в тихом привилегированном прибрежном районе Carca…
$674,888
Коммерческая недвижимость
Коммерческое помещение 96 м² в Лиссабон, Португалия
Коммерческое помещение 96 м²
Лиссабон
Площадь 96 м²
Количество этажей 10
Полностью отреставрированный современный проект располагается в элегантном оживленном районе…
$514,915
Отель 55 м² в Лиссабон, Португалия
Отель 55 м²
Лиссабон
Площадь 55 м²
Роскошные апартаменты с изысканным дизайном имеют отличное местоположение в самом центре Лис…
$549,909
Офис 45 м² в Лиссабон, Португалия
Офис 45 м²
Лиссабон
Площадь 45 м²
Количество этажей 14
Panoramic is a two towers complex, with 24 and 18 floors' buildings, set in the noblest aven…
$279,954
Офис 30 м² в Лиссабон, Португалия
Офис 30 м²
Лиссабон
Площадь 30 м²
Количество этажей 14
Панорамный представляет собой комплекс с двумя башнями, с 24 и 18 этажами здания, расположен…
$195,668
Наши агенты в Португалии
Anna Sibiuk
Anna Sibiuk
64 объекта
