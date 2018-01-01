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Barra Prime Real Estate

Av. da Gondra, Nº 1 R/C, Quinta do Lago, Portugal (Португалия)
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Barra Prime Real Estate
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2014
Языки общения
Языки общения
Веб-сайт
Веб-сайт
www.barraprime.pt
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Описание
Основанная в 2011 году в городе Фару, компания по продаже недвижимости Barra Prime предоставляет клиентам высококачественное обслуживание в вопросах продажи, управления и реконструкции своей недвижимости. С 2015 года Barra Prime располагается в городе Кинта-до-Лаго. Компания непрерывно развивается и уже состоит в партнерстве со многими отечественными и зарубежными предприятиями. В каталоге Barra Prime вы найдете более 300 объектов недвижимости, располагающихся на территории Португалии. Подавляющее большинство из них находится в центральной части южного региона Алгарве.
Квартиры
Смотреть все 42 объекта
Квартира 2 спальни с Spalni, с патио в Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни с Spalni, с патио
Quarteira
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Эти апартаменты Margarida с двумя спальнями - это роскошный отель, предлагающий самые высоки…
€830,000
Квартира 2 спальни в Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 3
T2 Дуплекс с панорамным видом на пристань Виламоура. Расположен на первой линии, где у вас б…
€500,000
Квартира 2 спальни в Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Квартира T2 в Виламоуре расположена в тихом и престижном районе, недалеко от всех полей для …
€449,000
Квартира 3 спальни в Quarteira, Португалия
Квартира 3 спальни
Quarteira
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Квартира с 3 спальнями, вставлена в частный кондоминиум в спокойной зоне. В отеле есть прих…
€450,000
Дома
Смотреть все 118 объектов
Вилла 6 спален с Spalni в Almancil, Португалия
Вилла 6 спален с Spalni
Almancil
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 2
Этот экологический, роскошный особняк, спроектированный с высочайшим уровнем развития и техн…
€3,85 млн
Вилла 4 спальни с Spalni, с ванной в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни с Spalni, с ванной
Quarteira
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
V4 Отдельная вилла с бассейном на юг. Вилла имеет 1 спальню и 1 ванную комнату на первом …
€930,000
Вилла 9 спален с Spalni в Luz de Tavira, Португалия
Вилла 9 спален с Spalni
Luz de Tavira
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Этот дом усадьбы Квинта недалеко от Fuseta расположен на территории 40.000sqm, предлагая мир…
€1,60 млн
Вилла 4 спальни с ванной в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни с ванной
Quarteira
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
Количество этажей 3
Этот великолепный дом предлагает вам привилегию чувствовать опыт сельской местности, но с уд…
€875,000
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 7 объектов
Коммерческая в Albufeira, Португалия
Коммерческая
Albufeira
Площадь 800 м²
Выставленный на продажу участок здания с видом на море в Альбуфейре - участок 6, 200м2 с утв…
€1,11 млн
Инвестиционная в Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule
Количество этажей 2
Здание состоит из 2 этажей со смешанным использованием жилой площади, торговли и услуг в кра…
€1,25 млн
Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару
Площадь 147 м²
Prédio localizado perto do Hospital de Faro, центральный центр города, главный герой проекта…
€950,000
Отель в Santa Barbara de Nexe, Португалия
Отель
Santa Barbara de Nexe
Площадь 19 960 м²
Отель - это проект с инновационным и другим дизайном. Расположенный на холмах Санта-Барбара-…
€8,00 млн
Земельные участки
Смотреть все 84 объекта
Земельные участки в Албуфейра, Португалия
Земельные участки
Албуфейра
Участок в Албуфейре, в районе Пата-де-Байшу, в нескольких минутах ходьбы от пляжей ( 15 мину…
€875,000
Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule
O terreno possui uma área de 2 618 m2, com projeto para duas moradias. Existe a possibil…
€500,000
Земельные участки в Santa Barbara de Nexe, Португалия
Земельные участки
Santa Barbara de Nexe
Площадь 400 м²
Участок для виллы на участке площадью 14 920 кв. М с проектом строительства 1 роскошной вилл…
€1,40 млн
Земельные участки в Quarteira, Португалия
Земельные участки
Quarteira
Площадь 250 м²
Строительный участок для продажи в Аль-Сакия, Фонте Санта, Алгарве - этот участок 935 м2 с 2…
€302,000
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Мы риэлторская компания, которая работает на рынке продажи недвижимости с 2008 года. Зарекомендовав себя в качестве надежного помощника в сфере недвижимости, мы непрерывно стремимся к эффективному ведению бизнеса, таким образом, с годами спектр наших услуг стал доступен в любой точке страны. Наш персонал состоит из опытных специалистов, которые обладают разносторонними знаниями и готовы предложить лучшие альтернативы. Кроме того, мы работаем с полностью компьютеризированной системой, которая обеспечивает гибкость в поиске и адаптации профиля собственности к запросам наших клиентов. Мы здесь, чтоб сделать вашу жизнь легче!

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Imoportugal24 благодаря своему опыту является экспертом в самых престижных сделках на рынке недвижимости, а также в инвестициях очень богатых иностранцев и в модернизации недвижимости в регионе Порту, Лиссабон и таких городах, как Эшторил и Кашкайш. Мы проводим тщательную оценку вашей собственности по лучшей цене и не тратим время на административную нагрузку, поскольку управляем всем процессом.

Imoportugal24 специализируется на создании идеальных решений для аренды, продажи, Golden Visa, а также для владельцев, которые хотят отремонтировать и модернизировать свою недвижимость в соответствии со стандартом DIN. Мы не занимаемся бизнесом ради бизнеса, мы предлагаем радость жизни или инвестирования в стране, которая имеет наибольшее количество марок в мире за качество жизни.

У нас есть команда многоязычных и опытных сотрудников в сфере недвижимости из разных стран, которые досконально знают этот очень востребованный и очень особенный рынок Португалии.

Imoportugal24 работает с рынками Германии, Швейцарии, Австрии, Англии, Франции, Бразилии, Китая, России и Америки.

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Основная цель IMOFACIL - гарантировать наилучшие результаты в коммерциализации недвижимости путем изучения и внедрения наиболее эффективных решений для установления контакта и привлечения потенциальных покупателей каждого продукта. Только так можно предоставить услугу, которая гарантирует эффективный сбор средств, быструю коммерциализацию и постоянную документальную поддержку.

Для этого он полагается на профессионализм своей команды, так что он может чувствовать полную уверенность, а отдел продаж имеет гибкую структуру, которая позволяет ему адаптироваться к коммерческим потребностям каждого предприятия или объекта и расширяться в соответствии с запросами Торговая площадка.

Мы инвестируем в постоянное обучение наших сотрудников / консультантов, чтобы получить наилучшие результаты с точки зрения качества обслуживания, навыков ведения переговоров и убеждения.

Коммерциализация и продвижение недвижимости - это ежедневная задача, которой она посвящена, будь то городская, деревенская, коммерческая или туристическая. При покупке, продаже, аренде или инвестировании в недвижимость мы стараемся изменить ситуацию, предлагая подходящие и персонализированные услуги, продвигая хороший бизнес.

Мы гарантируем качественные и инновационные услуги во всех сегментах рынка недвижимости, а также обслуживание в зависимости от наличия времени для каждого клиента.

Riviera Portugal
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Консультанты агентства недвижимости Riviera Portugal помогут вам подобрать квартиру в Португалии в новостройках, готовом доме или жилом комплексе с близким сроком сдачи. Мы следим за актуальной информацией о наличии и стоимости недвижимости. 

Более 10 лет мы связаны со сферой недвижимости.

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Мы компания по управлению активами в Португалии. Консультируем по вопросам купли-продажи малых и крупных инвестиционных проектов. Мы управляем как собственными активами, так и эксклюзивными активами клиентов и деловых партнеров, от сбора арендной платы от объектов недвижимости до продвижения активов на продажу. Мы даем полную юридическую поддержку, от получения налогового номера до открытия компаний или их покупки, консультирование по вопросам получения ВНЖ по программе Золотая Виза.
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