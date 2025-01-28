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Резиденция The Hill of Oeiras

Barcarena, Португалия
от
$279,935
;
16
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 22498
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Португалия
  • Район
    Лиссабон
  • Город
    Oeiras
  • Деревня
    Barcarena

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

О комплексе

Перевод
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Первое здание из 4, осталось всего 6 из 15 квартир. Планируемое завершение строительства - декабрь 2025 года.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 88.0 – 105.0
Цена за м², USD 3,846 – 4,227
Цена квартиры, USD 391,909 – 425,501
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 160.0 – 161.0
Цена за м², USD 3,388 – 3,653
Цена квартиры, USD 571,067 – 615,857

Местонахождение на карте

Barcarena, Португалия

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Резиденция The Hill of Oeiras
Barcarena, Португалия
от
$279,935
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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