ВНЖ Португалии для Цифровых кочевников

О программе иммиграции

Португалия, с ее живописными пейзажами, яркой культурой и процветающей технологической средой, стала лучшим выбором для цифровых кочевников, ищущих идеальный баланс между работой и досугом. И теперь, с введением в Португалии цифрового вида на жительство для удалёнщиков, мечта жить и работать в этой прекрасной стране стала еще более достижимой.

Вид на жительство Digital Nomad в Португалии меняет правила игры для удаленных работников, желающих сделать Португалию своей отправной точкой. Эта инновационная программа предлагает упрощенный путь к получению вида на жительство, позволяя цифровым кочевникам пользоваться всеми преимуществами жизни в Португалии, продолжая свою карьеру удаленно. Независимо от того, являетесь ли вы фрилансером, предпринимателем или удаленным сотрудником, это разрешение обеспечивает гибкость и свободу жить на ваших собственных условиях.

Заявители должны продемонстрировать, что у них есть средства для обеспечения себя финансово, и предоставить подтверждение наличия медицинской страховки. После одобрения разрешение позволяет физическим лицам проживать в Португалии до 2 лет с возможностью продления.

Португалия предлагает цифровым кочевникам множество возможностей и удобств. Страна может похвастаться высоким качеством жизни, доступной стоимостью проживания, отличным здравоохранением и безопасной окружающей средой. От оживленных городов, таких как Лиссабон и Порту, до очаровательных прибрежных городков и живописной сельской местности, Португалия предлагает широкий выбор мест для любого образа жизни.

Более того, растущая технологическая индустрия Португалии делает ее идеальным местом для технологий. Страна является домом для процветающего сообщества стартапов, коворкингов и отраслевых мероприятий, предоставляющих широкие возможности для профессионального роста и совместной работы. Благодаря своей быстрой и надежной интернет-инфраструктуре Португалия гарантирует, что цифровые кочевники смогут оставаться на связи и работать продуктивно из любой точки страны.

Вид на жительство цифрового кочевника в Португалии открывает двери в мир возможностей для удаленных работников, стремящихся к полноценному и авантюрному образу жизни. Вдохновляйтесь потрясающими пейзажи Португалии и яркой культурой , этот вид на жительство предлагает свободу и гибкость для воплощения ваших желаний в реальность. Начните образ жизни цифрового кочевника в Португалии, где работа сочетается со страстью к путешествиям, а каждый день - это приключение.

Вид на жительство Португалии – это готовое решение для людей, которые хотят получить: ;

Легальная долгосрочная возможность пребывания в Португалии

Получение вида на жительство в Европе для всей семьи

Безвизовый въезд в страны Шенгена

Возможность получения специального налогового статуса — (NHR status). Это дает право не платить налоги с доходов, полученных за пределами Португалии.

Возможность получить паспорт Португалии через 5 лет

Подробности программы :

Вид на жительство действителен в течение 2 лет и может быть продлен

Разрешение на работу

Специальный налоговый статус

Медицинское обслуживание в Шенгенской зоне

Проживание в Португалии от 6 месяцев в году

Не требует инвестиций в страну

Заявитель может продлевать свой вид на жительство каждые 2 года (это продолжительность продления), после 5 лет обладания ВНЖ Вы имеете право получить Гражданство Португалии по натурализации, что в 2 раза быстрее чем в Испании.