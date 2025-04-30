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ВНЖ Португалии для Цифровых кочевников

Португалия Португалия
Срок получения: от 4 месяцев
Расходы: от
$15,000
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ВНЖ Португалии для Цифровых кочевников
ВНЖ
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Описание Описание
Преимущества Преимущества
Расходы Расходы
Этапы Этапы

О программе иммиграции

Португалия, с ее живописными пейзажами, яркой культурой и процветающей технологической средой, стала лучшим выбором для цифровых кочевников, ищущих идеальный баланс между работой и досугом. И теперь, с введением в Португалии цифрового вида на жительство для удалёнщиков, мечта жить и работать в этой прекрасной стране стала еще более достижимой.

Вид на жительство Digital Nomad в Португалии меняет правила игры для удаленных работников, желающих сделать Португалию своей отправной точкой. Эта инновационная программа предлагает упрощенный путь к получению вида на жительство, позволяя цифровым кочевникам пользоваться всеми преимуществами жизни в Португалии, продолжая свою карьеру удаленно. Независимо от того, являетесь ли вы фрилансером, предпринимателем или удаленным сотрудником, это разрешение обеспечивает гибкость и свободу жить на ваших собственных условиях.

Заявители должны продемонстрировать, что у них есть средства для обеспечения себя финансово, и предоставить подтверждение наличия медицинской страховки. После одобрения разрешение позволяет физическим лицам проживать в Португалии до 2 лет с возможностью продления.

Португалия предлагает цифровым кочевникам множество возможностей и удобств. Страна может похвастаться высоким качеством жизни, доступной стоимостью проживания, отличным здравоохранением и безопасной окружающей средой. От оживленных городов, таких как Лиссабон и Порту, до очаровательных прибрежных городков и живописной сельской местности, Португалия предлагает широкий выбор мест для любого образа жизни.

Более того, растущая технологическая индустрия Португалии делает ее идеальным местом для технологий. Страна является домом для процветающего сообщества стартапов, коворкингов и отраслевых мероприятий, предоставляющих широкие возможности для профессионального роста и совместной работы. Благодаря своей быстрой и надежной интернет-инфраструктуре Португалия гарантирует, что цифровые кочевники смогут оставаться на связи и работать продуктивно из любой точки страны.

Вид на жительство цифрового кочевника в Португалии открывает двери в мир возможностей для удаленных работников, стремящихся к полноценному и авантюрному образу жизни. Вдохновляйтесь потрясающими пейзажи Португалии и яркой культурой , этот вид на жительство предлагает свободу и гибкость для воплощения ваших желаний в реальность. Начните образ жизни цифрового кочевника в Португалии, где работа сочетается со страстью к путешествиям, а каждый день - это приключение.

Вид на жительство Португалии – это готовое решение для людей, которые хотят получить:  ;

  • Легальная долгосрочная возможность пребывания в Португалии 
  • Получение вида на жительство в Европе для всей семьи 
  • Безвизовый въезд в страны Шенгена
  • Возможность получения специального налогового статуса — (NHR status).
    • Это дает право не платить налоги с доходов, полученных за пределами Португалии.
  • Возможность получить паспорт Португалии через 5 лет 

Подробности программы :

  • Вид на жительство действителен в течение 2 лет и может быть продлен 
  • Разрешение на работу
  • Специальный налоговый статус 
  • Медицинское обслуживание в Шенгенской зоне
  • Проживание в Португалии от 6 месяцев в году 
  • Не требует инвестиций в страну 

Заявитель может продлевать свой вид на жительство каждые 2 года (это продолжительность продления), после 5 лет обладания ВНЖ Вы имеете право получить Гражданство Португалии по натурализации, что в 2 раза быстрее чем в Испании. 

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 4 месяцев
Расходы
Расходы
от
$15,000
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Испания, Австралия, Германия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Швейцария
Дополнительные расходы
Для каждого члена семьи заявителя (супруга, ребенка, родителей) 1000.00 USD
Требования к заявителю

Вместе с основным заявителем могут подать заявление супруг(а), дети, бабушки и дедушки

  • Резидент "третьих стран";
  • Отсутствие судимости
  • С доходом от удаленной работы в размере 3040 евро за границей
  • Медицинская страховка 
  • Отсутствие опасных заболеваний
  • Договор о покупке или аренде недвижимости в Португалии
  • Сертификат о работе в иностранной компании не менее 3 месяцев.
Этапы получения программы
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от 1 месяца
Консультанты Luxe Legal services - высококвалифицированные специалисты, которые проведут вас через каждый этап процесса получения второго гражданства с должной осмотрительностью и заботой, гарантируя, что ваше заявление будет подано правильно для получения необходимого результата. Под нашим квалифицированным руководством мы можем помочь вам сориентироваться на пути к построению светлого будущего для себя и своей семьи с помощью второго гражданства (Резидентства)
Первоначальные проверки due diligence завершены
от 14 дней
Клиентское соглашение подписано, аванс оплачен
от 1 день
Сбор и подготовка всех необходимых документов
от 14 дней
Открытие счета в Портуальском банке
от 14 дней
Приобретение или аренда недвижимости в Португалии
от 10 дней
Получение визы D и сдача биометрических данных
от 2 месяца
Получение Вида на жительства и пластиковой карты
от 14 дней
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ВНЖ Португалии для Цифровых кочевников
Португалия Португалия
от
$15,000
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