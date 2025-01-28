Жилой комплекс Infante Residences

Infante Residences — это премиальный жилой комплекс, расположенный в престижном районе Эштрела в центре Лиссабона. Проект включает 45 полностью обновлённых апартаментов с продуманными планировками, высококачественной отделкой, деревянными полами, кондиционерами и полностью оборудованными кухнями. Жители комплекса могут наслаждаться панорамными видами на город и реку Тежу с элегантного крытого бассейна и зоны отдыха. Рядом находятся парки, рестораны, школы и новая станция метро, открытие которой запланировано на 2025 год.