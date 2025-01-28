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Жилой комплекс Infante Residences

Estrela, Португалия
от
$641,980
BTC
7.6362252
ETH
400.2472133
USDT
634 715.7581480
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Квартиры Квартиры
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ID: 26588
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Португалия
  • Район
    Лиссабон
  • Деревня
    Estrela

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Infante Residences — это премиальный жилой комплекс, расположенный в престижном районе Эштрела в центре Лиссабона. Проект включает 45 полностью обновлённых апартаментов с продуманными планировками, высококачественной отделкой, деревянными полами, кондиционерами и полностью оборудованными кухнями. Жители комплекса могут наслаждаться панорамными видами на город и реку Тежу с элегантного крытого бассейна и зоны отдыха. Рядом находятся парки, рестораны, школы и новая станция метро, открытие которой запланировано на 2025 год.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 115.8
Цена за м², USD 7,582 – 10,321
Цена квартиры, USD 877,569 – 1,20 млн

Местонахождение на карте

Estrela, Португалия

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Жилой комплекс Infante Residences
Estrela, Португалия
от
$641,980
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Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 88–161 м²
6 объектов недвижимости 6
Первое здание из 4, осталось всего 6 из 15 квартир. Планируемое завершение строительства - декабрь 2025 года
Застройщик
Amber PD
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