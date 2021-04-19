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MENU Portugal

Португалия, Rua do Lugarinho 15, 5А, 4250-268 Porto, Portugal (Португалия)
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MENU Portugal
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2012
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Portugues
Веб-сайт
Веб-сайт
www.menuportugal.ru
Описание

MENU Portugal — это:

  • Знание локального рынка недвижимости Португалии и его региональных особенностей;
  • Персонализированный подбор объектов недвижимости для инвестиций;
  • Квалифицированный подход к анализу инвестиционной привлекательности объектов;
  • Многолетний опыт работы в Португалии с иностранными покупателями;
  • Эксклюзивный список объектов недвижимости и инвестиционных возможностей, не представленных на открытом рынке.
Услуги
  • Знакомство со страной, сопровождение сделок на русском языке;
  • Профессиональный архитектор, обладающий опытом работы в реконструкции объектов культурного значения и девелопменте инвестиционных проектов в Великобритании;
  • Полная информационная поддержка процесса инвестиций в недвижимость на русском, английском, португальском языках.
Наши агенты в Португалии
MENU Portugal
MENU Portugal
254 объекта
Агентства рядом
Barra Prime Real Estate
137 объектов
Основанная в 2011 году в городе Фару, компания по продаже недвижимости Barra Prime предоставляет клиентам высококачественное обслуживание в вопросах продажи, управления и реконструкции своей недвижимости. С 2015 года Barra Prime располагается в городе Кинта-до-Лаго. Компания непрерывно развивается и уже состоит в партнерстве со многими отечественными и зарубежными предприятиями. В каталоге Barra Prime вы найдете более 300 объектов недвижимости, располагающихся на территории Португалии. Подавляющее большинство из них находится в центральной части южного региона Алгарве.
Cascais Real Estate
64 объекта
Компания Cascais Real Estate уже много лет работает на рынке недвижимости Португалии. CRE полностью отвечает потребностям тех, кто хочет жить работать или инвестировать в Португалии. Мы лично отбираем каждый объект недвижимости и предлагаем гарантировано уникальные объекты, так что наши клиенты могут быть полностью уверены в качестве предоставляемых услуг. Наша опытная дружная команда имеет многолетний опыт в сфере инвестирования в недвижимость, и мы используем все наши знания для обслуживания наших клиентов и инвесторов.
Ideal Homes International
19 объектов

В Ideal Homes Portugal вот уже десять лет мы помогаем приобретать недвижимость в Алгарве, Лиссабоне и Португалии. Мы очень гордимся предоставлением персонализированного сервиса в дружественной атмосфере, и, желая, чтобы ваш опыт общения с нами был максимально приятным, мы прикладываем усилия и тратим время на исследование всех возможных вариантов, чтобы  подобрать недвижимость специально для вас. В Ideal Homes Portugal мы понимаем, что покупка недвижимости, в особенности за границей, может быть непростой задачей. Поэтому мы предлагаем гарантированно качественную недвижимость. Более десяти лет мы лично отбираем каждый объект недвижимости, так что вы можете быть полностью уверены в качестве наших услуг. Вы точно останетесь довольны! Компания Ideal Homes Portugal была основана в 2012 году и быстро превратилась в ведущую компанию по предоставлению услуг в сфере недвижимости в Алгарве. Мы много лет работаем в секторе недвижимости как в Португалии, так и по всему миру, и предоставляем полную поддержку нашим клиентам на протяжении всего процесса совершения сделки. Наша опытная дружная команда, полностью посвящающая себя делу, может проконсультировать вас по всем вопросам, касающимся владения недвижимостью в Португалии. В любой стране, а особенно за границей, очень важно работать с правильными людьми. Благодаря нашим давно установившимся связям с застройщиками, агентами и собственниками жилья в Алгарве, вы можете быть уверены, что Ideal Homes Portugal найдет идеально подходящий вам вариант, будь то инвестиционная недвижимость или ваше будущее место для жизни.

Golden visa properties
365 объектов

Золотая Visa Properties является одним из ведущих агентов по недвижимости в Португалии, базирующихся в Алгарве, а также представительствах в районе Лиссабона и Порт. Мы проводим сделки по некоторыми из самых эксклюзивных объектов недвижимости в Португалии и на международном рынке.

Золотые Visa Properties зарегистрирована у португальских властей в качестве лицензированного агента, отвечающего стандартам, дополненного многонациональной динамикой команды, которая свободно говорит на английском, немецком, французском, голландском и португальском языках среди других.

 

Golden Visa Properties специализируется на недвижимости, которая даёт доступ к Golden Visa и имеет хорошую коллекцию недвижимости, которая будет ранжировать заявителя для применения Golden Visa Португалии.

Агентство русскоязычных риэлторов

Мы предоставляем полный спектр услуг связанных с недвижимостью в Португалии. Подбираем недвижимость с учетом Ваших потребностей, в т.ч. находим объекты off-market, оцениваем состояние объектов более чем по 10 параметрам: качество и экологичность, состояние инженерных сетей, возможности для перепланировки, обременения и ограничения, юридическая чистота, расположение и транспортная доступность, социальная и коммерческую инфраструктура, привлекательность для инвестиций. Организуем просмотры. Помогаем оформить ипотеку – подаем заявки сразу в несколько банков, способствуем ускорению принятия решений. Консультируем по нюансам налогообложения и оформляем португальский налоговый номер. Предоставляем полное юридическое сопровождение сделок. Лицензированы Banco de Portugal на открытие счетов и выдачу кредитов. Сотрудники прошли профессиональное обучение в Институте банковского образования IFB. Лицензия 0006376. Профессиональная ответственность застрахована компанией Hiscox.

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