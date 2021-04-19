MENU Portugal
Португалия, Rua do Lugarinho 15, 5А, 4250-268 Porto, Portugal (Португалия)
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2012
Языки общения
English, Русский, Portugues
Веб-сайт
Описание
MENU Portugal — это:
- Знание локального рынка недвижимости Португалии и его региональных особенностей;
- Персонализированный подбор объектов недвижимости для инвестиций;
- Квалифицированный подход к анализу инвестиционной привлекательности объектов;
- Многолетний опыт работы в Португалии с иностранными покупателями;
- Эксклюзивный список объектов недвижимости и инвестиционных возможностей, не представленных на открытом рынке.
Услуги
- Знакомство со страной, сопровождение сделок на русском языке;
- Профессиональный архитектор, обладающий опытом работы в реконструкции объектов культурного значения и девелопменте инвестиционных проектов в Великобритании;
- Полная информационная поддержка процесса инвестиций в недвижимость на русском, английском, португальском языках.
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