Glorious Chapter Lda
Португалия, Лиссабон
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2006
Языки общения
English, Русский, Portugues
Веб-сайт
Описание
Наша компания имеет большой опыт работы на рынке недвижимости Португалии. Работа с инвестиционными компаниями дает доступ к недвижимости в востребованных зонах по конкурентоспособной цене. Постоянный анализ рынка позволяет правильно оценить и подобрать объекты по всем запросам клиента.
Услуги
- Купля и продажа недвижимости;
- Оценка объектов недвижимости;
- Банковские услуги;
- Переводческие услуги;
- Оформление ВНЖ за инвестиции;
- Строительные услуги.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Наши агенты в Португалии
Агентства рядом