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Glorious Chapter Lda

Португалия, Лиссабон
;
Glorious Chapter Lda
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2006
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Portugues
Веб-сайт
Веб-сайт
aziute.co
Описание

Наша компания имеет большой опыт работы на рынке недвижимости Португалии. Работа с инвестиционными компаниями дает доступ к недвижимости в востребованных зонах по конкурентоспособной цене. Постоянный анализ рынка позволяет правильно оценить и подобрать объекты по всем запросам клиента. 

 

Услуги
  • Купля и продажа недвижимости;
  • Оценка объектов недвижимости;
  • Банковские услуги;
  • Переводческие услуги; 
  • Оформление ВНЖ за инвестиции;
  • Строительные услуги.
Квартиры
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Кондо 2 спальни с Инвестиции, с видом на поле для гольфа в Quarteira, Португалия
Кондо 2 спальни с Инвестиции, с видом на поле для гольфа
Quarteira
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
АПАРТАМЕНТЫ T2 (1 гостиная, 1 сюит и 1 комната) – ВИЛАМОУРА, ПОРТУГАЛИЯ Шикарные ап…
€ 360,000
Кондо 3 спальни в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Кондо 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
€ 635,000
Квартира 3 спальни с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Этаж 4/5
АПАРТАМЕНТЫ Т3 - ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ Люксовые апартаменты в центре Лиссабона в одном из …
€ 1,430,000
Квартира 3 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 3 спальни
Marvila
Комнаты 4
Площадь 139 м²
Новый комплекс расположен на берегу реки Тежу в Лиссабоне, разработан известный итальян…
€ 1,090,000
Дома
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Вилла 3 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Роскошный комплекс, расположенный в Кашкайше, в самом сердце природного парка Синтра-Кашкайш…
€ 2,100,000
Вилла 3 спальни в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
€ 750,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
€ 720,000
Дом 3 спальни в Bucelas, Португалия
Дом 3 спальни
Bucelas
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Количество этажей 2
Quinta do Forte Velho – закрытый жилой комплекс состоящий из 36 вилл различных типолог…
€ 588,862
Коммерческая недвижимость
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Доходный дом 3 спальни в Carvoeiro, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Carvoeiro
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Объект расположен всего в нескольких минутах от центра живописной деревни Карвоейро и в неск…
€ 569,500
Отель 2 спальни в Алгарви, Португалия
Отель 2 спальни
Алгарви
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Алгарве - это регион, который отличается необычайной природной красотой благодаря своим…
€ 351,500
Доходный дом 3 спальни в Лагоа, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Лагоа
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
Люксовый кондоминиум расположенный в западной части Алгарве, в 550 метрах от двух самых потр…
€ 715,000
Отель в Эвора, Португалия
Отель
Эвора
Борба - город, расположенный в Алентежу, славиться не только своим знаменитым вином, но…
€ 280,000
Наши агенты в Португалии
Татьяна Щенина
Татьяна Щенина
17 объектов
Агентства рядом
Golden visa properties
366 объектов

Золотая Visa Properties является одним из ведущих агентов по недвижимости в Португалии, базирующихся в Алгарве, а также представительствах в районе Лиссабона и Порт. Мы проводим сделки по некоторыми из самых эксклюзивных объектов недвижимости в Португалии и на международном рынке.

Золотые Visa Properties зарегистрирована у португальских властей в качестве лицензированного агента, отвечающего стандартам, дополненного многонациональной динамикой команды, которая свободно говорит на английском, немецком, французском, голландском и португальском языках среди других.

 

Golden Visa Properties специализируется на недвижимости, которая даёт доступ к Golden Visa и имеет хорошую коллекцию недвижимости, которая будет ранжировать заявителя для применения Golden Visa Португалии.

Cascais Real Estate
64 объекта
Компания Cascais Real Estate уже много лет работает на рынке недвижимости Португалии. CRE полностью отвечает потребностям тех, кто хочет жить работать или инвестировать в Португалии. Мы лично отбираем каждый объект недвижимости и предлагаем гарантировано уникальные объекты, так что наши клиенты могут быть полностью уверены в качестве предоставляемых услуг. Наша опытная дружная команда имеет многолетний опыт в сфере инвестирования в недвижимость, и мы используем все наши знания для обслуживания наших клиентов и инвесторов.
Imofacil Sociedade Imobiliaria
43 объекта

Основная цель IMOFACIL - гарантировать наилучшие результаты в коммерциализации недвижимости путем изучения и внедрения наиболее эффективных решений для установления контакта и привлечения потенциальных покупателей каждого продукта. Только так можно предоставить услугу, которая гарантирует эффективный сбор средств, быструю коммерциализацию и постоянную документальную поддержку.

Для этого он полагается на профессионализм своей команды, так что он может чувствовать полную уверенность, а отдел продаж имеет гибкую структуру, которая позволяет ему адаптироваться к коммерческим потребностям каждого предприятия или объекта и расширяться в соответствии с запросами Торговая площадка.

Мы инвестируем в постоянное обучение наших сотрудников / консультантов, чтобы получить наилучшие результаты с точки зрения качества обслуживания, навыков ведения переговоров и убеждения.

Коммерциализация и продвижение недвижимости - это ежедневная задача, которой она посвящена, будь то городская, деревенская, коммерческая или туристическая. При покупке, продаже, аренде или инвестировании в недвижимость мы стараемся изменить ситуацию, предлагая подходящие и персонализированные услуги, продвигая хороший бизнес.

Мы гарантируем качественные и инновационные услуги во всех сегментах рынка недвижимости, а также обслуживание в зависимости от наличия времени для каждого клиента.

AMBER STAR REAL ESTATE
223 объекта

Мы риэлторская компания, которая работает на рынке продажи недвижимости с 2008 года. Зарекомендовав себя в качестве надежного помощника в сфере недвижимости, мы непрерывно стремимся к эффективному ведению бизнеса, таким образом, с годами спектр наших услуг стал доступен в любой точке страны. Наш персонал состоит из опытных специалистов, которые обладают разносторонними знаниями и готовы предложить лучшие альтернативы. Кроме того, мы работаем с полностью компьютеризированной системой, которая обеспечивает гибкость в поиске и адаптации профиля собственности к запросам наших клиентов. Мы здесь, чтоб сделать вашу жизнь легче!

LOVE Real Estate
25 объектов

Продажа или покупка дома — это гораздо больше, чем рекомендация цены, привлечение покупателей или демонстрация недвижимости. Это сложный, эмоционально заряженный процесс. Именно в нашем доме мы отражаем прошлое, живем настоящим и строим будущее.

Осознание жесткого набора принципов, ценностей и руководящих принципов позволяет нам привлекать внимание тех, кто ищет дом своей мечты с превосходным качеством.

Это процесс большой личной и бюрократической сложности, когда мы работаем с соответствующей близостью к каждому клиенту, повышая ценность процесса недвижимости.

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