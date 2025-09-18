  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Portugal In

Portugal In

Португалия, Arroios
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
2 года 7 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Polski, Portugues
Об агентстве

Компания Portugal-IN была основана в 2018 году Мошиком Коэном (Adv.) и госпожой Лией Исраэль Нахмани.

Ранняя работа компании в Португалии заключалась в основном в инициировании сделок с недвижимостью и продаже квартир местным жителям в центре Порту.

В 2021 году компания расширила свою деятельность на Лиссабон.

Концепция: Квартиры, принадлежащие клиентам и управляемые отельерами

Portugal-IN разработала уникальную концепцию, предназначенную для израильских и других иностранных инвесторов: инвестор покупает квартиру, зарегистрированную на его имя в земельном кадастре Португалии, а жильем управляют отельеры, которые сдают его в аренду через AirBNB для получения максимального дохода.

В настоящее время компания находится в процессе строительства трех проектов, два из которых находятся в Порту. Все проекты соответствуют оригинальной концепции компании, в соответствии с которой жилые помещения регистрируются на имя покупателей, а управляют ими отельеры, которые стремятся получить максимальный доход.

Наши агенты в Португалии
Pedro Franco
Pedro Franco
3 объекта
Агентства рядом
MENU Portugal
Португалия, Porto
Год основания компании 2012
Жилая недвижимость 333
MENU Portugal — это: Знание локального рынка недвижимости Португалии и его региональных особенностей; Персонализированный подбор объектов недвижимости для инвестиций; Квалифицированный подход к анализу инвестиционной привлекательности объектов; Многолетний опыт работы в Португали…
Оставить заявку
Barra Prime Real Estate
Португалия, Loule
Год основания компании 2014
Жилая недвижимость 106 Коммерческая недвижимость 8 Долгосрочная аренда 10 Земельные участки 73
Основанная в 2011 году в городе Фару, компания по продаже недвижимости Barra Prime предоставляет клиентам высококачественное обслуживание в вопросах продажи, управления и реконструкции своей недвижимости. С 2015 года Barra Prime располагается в городе Кинта-до-Лаго. Компания непрерывно разви…
Оставить заявку
Glorious Chapter Lda
Португалия, Penha de Franca
Год основания компании 2006
Жилая недвижимость 9 Коммерческая недвижимость 4
Наша компания имеет большой опыт работы на рынке недвижимости Португалии. Работа с инвестиционными компаниями дает доступ к недвижимости в востребованных зонах по конкурентоспособной цене. Постоянный анализ рынка позволяет правильно оценить и подобрать объекты по всем запросам клиента.
Оставить заявку
Imoportugal24
Португалия, Galiza
Год основания компании 2009
Жилая недвижимость 4
Imoportugal24 благодаря своему опыту является экспертом в самых престижных сделках на рынке недвижимости, а также в инвестициях очень богатых иностранцев и в модернизации недвижимости в регионе Порту, Лиссабон и таких городах, как Эшторил и Кашкайш. Мы проводим тщательную оценку вашей собств…
Оставить заявку
Агентство русскоязычных риэлторов
Португалия, Лиссабон
Мы предоставляем полный спектр услуг связанных с недвижимостью в Португалии. Подбираем недвижимость с учетом Ваших потребностей, в т.ч. находим объекты off-market, оцениваем состояние объектов более чем по 10 параметрам: качество и экологичность, состояние инженерных сетей, возможности для п…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти