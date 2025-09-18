Об агентстве

Компания Portugal-IN была основана в 2018 году Мошиком Коэном (Adv.) и госпожой Лией Исраэль Нахмани.



Ранняя работа компании в Португалии заключалась в основном в инициировании сделок с недвижимостью и продаже квартир местным жителям в центре Порту.



В 2021 году компания расширила свою деятельность на Лиссабон.



Концепция: Квартиры, принадлежащие клиентам и управляемые отельерами



Portugal-IN разработала уникальную концепцию, предназначенную для израильских и других иностранных инвесторов: инвестор покупает квартиру, зарегистрированную на его имя в земельном кадастре Португалии, а жильем управляют отельеры, которые сдают его в аренду через AirBNB для получения максимального дохода.



В настоящее время компания находится в процессе строительства трех проектов, два из которых находятся в Порту. Все проекты соответствуют оригинальной концепции компании, в соответствии с которой жилые помещения регистрируются на имя покупателей, а управляют ими отельеры, которые стремятся получить максимальный доход.