Жилой комплекс Beloura

Жилой комплекс в престижном и спокойном районе Белоура, Синтра. Современные трёхкомнатные резиденции, построенные в 2021 году, сочетают в себе функциональность и комфорт повседневной жизни. В каждой — 6 ванных комнат/санузлов, просторная планировка и два выделенных парковочных места. Апартаменты расположены на первом этаже (R/C), без лифта и зарядной станции для электромобилей, но с удобной и доступной планировкой. Идеальный выбор для семей и профессионалов, ищущих готовое к заселению жильё в тихом и удобном месте.