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Жилой комплекс Beloura

Sintra, Португалия
от
$12,89 млн
BTC
153.3553798
ETH
8 038.0111174
USDT
12 746 752.8832512
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ID: 26559
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Португалия
  • Район
    Лиссабон
  • Город
    Sintra

О комплексе

Жилой комплекс в престижном и спокойном районе Белоура, Синтра. Современные трёхкомнатные резиденции, построенные в 2021 году, сочетают в себе функциональность и комфорт повседневной жизни. В каждой — 6 ванных комнат/санузлов, просторная планировка и два выделенных парковочных места. Апартаменты расположены на первом этаже (R/C), без лифта и зарядной станции для электромобилей, но с удобной и доступной планировкой. Идеальный выбор для семей и профессионалов, ищущих готовое к заселению жильё в тихом и удобном месте.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 166.0
Цена за м², USD 7,767
Цена квартиры, USD 1,29 млн

Местонахождение на карте

Sintra, Португалия

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Жилой комплекс Beloura
Sintra, Португалия
от
$12,89 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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