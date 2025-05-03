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Amber PD

Португалия, Alcabideche
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2021
На платформе
На платформе
5 месяцев
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
hill-oeiras.pt/en
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 13:24
(UTC+1:00, Europe/Lisbon)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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Резиденция The Hill of Oeiras
Резиденция The Hill of Oeiras
Barcarena, Португалия
от
$265,703
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 88–161 м²
6 объектов недвижимости 6
Первое здание из 4, осталось всего 6 из 15 квартир. Планируемое завершение строительства - декабрь 2025 года
Застройщик
Amber PD
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