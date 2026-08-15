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Производственные здания в Португалии

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3 объекта найдено
Производство 4 569 м² в Santa Catarina da Fonte do Bispo, Португалия
Производство 4 569 м²
Santa Catarina da Fonte do Bispo, Португалия
Площадь 4 569 м²
Два смежных склада, соединенных между собой и с отдельными въездами с общественной дороги, в…
$1,79 млн
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Производство 5 972 м² в Португалия
Производство 5 972 м²
Португалия
Площадь 5 972 м²
В конце XVIII и в начале XIX века_ в Крештуме были установлены некоторые из наиболее важных …
$8,71 млн
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Производство в Sao Bras de Alportel, Португалия
Производство
Sao Bras de Alportel, Португалия
Уникальная возможность: завод в Альмарженсе, Сан-Браш-ди-Алпортел, с 9959 м² земли и 3897 м²…
$1,76 млн
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