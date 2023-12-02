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Производственные здания в Португалии

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1 объект найдено
Производство в Sao Bras de Alportel, Португалия
Производство
Sao Bras de Alportel, Португалия
Проект завода в Сан-Брас-де-Альпортель, в районе Альмаргенс. Участок имеет 9959 м2 и валов…
€1,58 млн
в месяц
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