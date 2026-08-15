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Коттеджи в Португалии

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2 объекта найдено
Коттедж в Portimao, Португалия
Коттедж
Portimao, Португалия
Расположенная в очаровательном городе Портимао, эта прекрасная недвижимость ждет своего ново…
$371,670
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 4 спальни в Oliveira de Azemeis, Португалия
Коттедж 4 спальни
Oliveira de Azemeis, Португалия
Количество спален 4
Площадь 471 м²
Фантастическая ферма в Оливейра-де-Аземейс, 59 100 м2 в Оливейра-де-Аземей.Эта ферма, состоя…
$5,76 млн
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