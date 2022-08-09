AMBER STAR REAL ESTATE

Beato, Португалия

от € 500,000

Сдача в: 2023

Закрытый кондоминиум, расположенный на берегу реки Тежу, состоящий из 8 блоков современных и высококачественных квартир.

Тихий район, в котором расположены квартиры, является современным, в нем находится около 120 магазинов, рынок, тренажерный зал и другие услуги. Он также находится всего в нескольких минутах езды от центра Лиссабона, аэропорта, парка Наций и творческого центра Beato.

Проект был разработан с целью обеспечения практичной и функциональной повседневной жизни.

Он включает в себя разнообразный набор квартир с одной, двумя и тремя спальнями, с различными планировками, доступными в каждой типологии, с центральным расположением, рядом с главной площадью района.

Квартиры, выполненные в архитектуре Ренцо Пиано - культового итальянского лауреата Притцкеровской премии - имеют отделку премиум-класса, которая способствует максимальному использованию пространства, естественного света, энергетической устойчивости, а также акустическому и тепловому комфорту круглый год.

В блоках есть частная парковка с зарядным устройством для автомобилей и кладовая.

Также панорамные лифты Schmitt + Sohn с видом на общий сад здания.



Строительство зданий планируется завершить к апрелю 2023 года.