AMBER STAR REAL ESTATE

Об агентстве

Amber Star — это больше, чем просто агентство недвижимости. Это крупный международный холдинг, объединяющий 12 компаний и предоставляющий услуги полного цикла на рынках Португалии и Бразилии с 2008 года.

Наше главное отличие и конкурентное преимущество — полная независимость от сторонних подрядчиков: в состав группы входит собственная строительная компания со штатом более 100 специалистов, которая занимается проектами — от ремонта и реконструкции до строительства объектов с нуля.

Мы обеспечиваем максимальную надёжность и комфортный формат «всё в одном месте» для наших клиентов. В холдинге также работают собственный иммиграционный департамент и юридическая компания, в штате которой находятся 5 сертифицированных адвокатов и переводчиков.

Сотрудничая с нами, вы получаете надёжного эксперта с подтверждённым опытом — более 200 успешно оформленных Золотых виз, — а также прямой доступ к инвестиционным возможностям в двух странах: Португалии и Бразилии.