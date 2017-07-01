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AMBER STAR REAL ESTATE

Португалия, Porto
;
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2008
На платформе
На платформе
5 лет 9 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Español, Portugues, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
www.amberstar.com
Время работы
Открыто сейчас
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Об агентстве

Amber Star — это больше, чем просто агентство недвижимости. Это крупный международный холдинг, объединяющий 12 компаний и предоставляющий услуги полного цикла на рынках Португалии и Бразилии с 2008 года.

Наше главное отличие и конкурентное преимущество — полная независимость от сторонних подрядчиков: в состав группы входит собственная строительная компания со штатом более 100 специалистов, которая занимается проектами — от ремонта и реконструкции до строительства объектов с нуля.

Мы обеспечиваем максимальную надёжность и комфортный формат «всё в одном месте» для наших клиентов. В холдинге также работают собственный иммиграционный департамент и юридическая компания, в штате которой находятся 5 сертифицированных адвокатов и переводчиков.

Сотрудничая с нами, вы получаете надёжного эксперта с подтверждённым опытом — более 200 успешно оформленных Золотых виз, — а также прямой доступ к инвестиционным возможностям в двух странах: Португалии и Бразилии.

Услуги

Наши услуги

  • Индивидуальное сопровождение клиентов — работаем по всей территории Португалии и Бразилии
  • Инвестиционный консалтинг — подбор и анализ инвестиционных возможностей в Португалии.
  • Покупка жилой и коммерческой недвижимости — подбор объектов с учётом целей, бюджета и инвестиционной стратегии клиента.
  • Полное сопровождение сделки — от первого запроса и подбора объекта до завершения сделки.
  • Мультиязычное сопровождение — консультации и коммуникация на языке клиента
  • Помощь в получении ипотечного кредита — сопровождение клиента при взаимодействии с банками и подготовке необходимых документов.
  • Оформление сделки «под ключ» — подготовка и сопровождение всей необходимой документации при покупке недвижимости.
  • Юридическое сопровождение — проверка документов, юридическая экспертиза объекта и сопровождение всех этапов сделки.
  • Поиск арендаторов — содействие в сдаче приобретённой недвижимости в аренду.
  • Golden Visa — сопровождение оформления Золотой визы Португалии и Бразилии.
  • ВНЖ и миграционные услуги — помощь в получении ВНЖ Португалии и Бразилии, включая сопровождение членов семьи.
  • Юридические услуги — консультации и сопровождение по вопросам недвижимости, инвестиций, миграции и другим юридическим вопросам.

Медиаконтент

О нашем канале Amber Star
Новостройки
Смотреть все 8 новостроек
Жилой комплекс Ferreira Cardoso
Жилой комплекс Ferreira Cardoso
Жилой комплекс Ferreira Cardoso
Жилой комплекс Ferreira Cardoso
Жилой комплекс Ferreira Cardoso
Показать все Жилой комплекс Ferreira Cardoso
Жилой комплекс Ferreira Cardoso
Порту, Португалия
от
$228,296
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Площадь 47–383 м²
1 объект недвижимости 1
Этот современный комплекс с великолепной отделкой, сочетает в себе простые и современные черты. Он находится в стадии глубокой реконструкции и располагается недалеко от исторического центра Порту, который внесен в список  Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Этот жилой комплекс предлаг…
Агентство
AMBER STAR REAL ESTATE
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Жилой комплекс Loja Bijou
Жилой комплекс Loja Bijou
Жилой комплекс Loja Bijou
Жилой комплекс Loja Bijou
Жилой комплекс Loja Bijou
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Жилой комплекс Loja Bijou
Порту, Португалия
от
$247,671
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 6
Площадь 69–290 м²
9 объектов недвижимости 9
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе Порту. Комплекс состоит из трех зданий разного типа (A/B/С), в которых сочетаются великолепный образец архитектуры в стиле Модерн и дворцовой архитектуры начала 20 века. Здание расположено рядом с исто…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
76.8
480,580
Квартира 3 комнаты
156.0 – 271.4
885,889 – 1,47 млн
Квартира 4 комнаты
290.0
1,51 млн
Магазин
69.0
358,988
Агентство
AMBER STAR REAL ESTATE
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Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
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Жилой комплекс Infinity
Лиссабон, Португалия
от
$831,989
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 26
Площадь 161–255 м²
3 объекта недвижимости 3
Этот потрясающий комплекс расположен в Лиссабоне,  в хорошем районе, в окружении общественных услуг, торговли, транспорта и развлечений, с видами на город и его очарование! РАСПОЛОЖЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ Комплекс расположен в Камполиде, обновленном районе Лиссабона. Реконструкция большей ч…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
161.0
909,050
Квартира 2 комнаты
184.0
1,66 млн
Квартира 3 комнаты
255.0
1,89 млн
Агентство
AMBER STAR REAL ESTATE
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Жилой квартал Riverside Square
Жилой квартал Riverside Square
Жилой квартал Riverside Square
Жилой квартал Riverside Square
Жилой квартал Riverside Square
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Жилой квартал Riverside Square
Marvila, Португалия
от
$547,885
Год сдачи 2023
Площадь 71–192 м²
7 объектов недвижимости 7
Закрытый кондоминиум, расположенный на берегу реки Тежу, состоящий из 8 блоков современных и высококачественных квартир. Тихий район, в котором расположены квартиры, является современным, в нем находится около 120 магазинов, рынок, тренажерный зал и другие услуги. Он также находится всего…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
71.0
631,124
Квартира 2 комнаты
154.0
1,16 млн
Квартира 3 комнаты
192.0
1,37 млн
Агентство
AMBER STAR REAL ESTATE
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Жилой квартал Riverside Urban
Жилой квартал Riverside Urban
Жилой квартал Riverside Urban
Жилой квартал Riverside Urban
Жилой квартал Riverside Urban
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Жилой квартал Riverside Urban
Marvila, Португалия
от
$350,646
Год сдачи 2023
Площадь 177 м²
1 объект недвижимости 1
Уникальные здания в новом микрорайоне на набережной с привилегированным расположением. В тихом и современном районе есть около 120 магазинов, рынок, тренажерный зал и другие услуги. Всего в нескольких минутах от центра Лиссабона, аэропорта, парка наций и творческого центра Беато. Кварт…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
177.0
1,30 млн
Агентство
AMBER STAR REAL ESTATE
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1 2
Дома
Смотреть все 22 объекта
Вилла 5 комнат в Cascais, Португалия
Вилла 5 комнат
Cascais
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 291 м²
Количество этажей 2
Эта великолепная, роскошная вилла с 4 спальнями - настоящий рай элегантности и изысканности.…
$1,79 млн
Дом 3 комнаты в Faro, Португалия
Дом 3 комнаты
Faro
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза! Вилла  в роскошном курорте,…
$470,330
Вилла 5 комнат в Cascais, Португалия
Вилла 5 комнат
Cascais
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 302 м²
Количество этажей 2
Эта великолепная, роскошная вилла с 4 спальнями - настоящий рай элегантности и изысканности.…
$1,89 млн
Вилла 3 комнаты в Estombar, Португалия
Вилла 3 комнаты
Estombar
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 553 м²
Количество этажей 1
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного комфорта и есте…
$509,974
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 16 объектов
Коммерческое помещение 150 м² в Порту, Португалия
Коммерческое помещение 150 м²
Порту
Площадь 150 м²
Это место выделяется разнообразием знаковых и культурных зданий, отелей, магазинов, садов и …
$623,993
Магазин 69 м² в Порту, Португалия
Магазин 69 м²
Порту
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе По…
$326,164
Апартаменты с 3 спальнями и террасой в Santo Quintino, Португалия
Апартаменты с 3 спальнями и террасой
Santo Quintino
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Апартаменты с 3 спальнями с террасой и местом на парковке.  Роскошные апартаменты с совре…
$2,68 млн
Готовый бизнес 330 м² в Misericordia, Португалия
Готовый бизнес 330 м²
Misericordia
Площадь 330 м²
Жилой комплекс в Лиссабоне, площадь основы здания которого составляет 88 м2, на участке площ…
$2,25 млн
Наши агенты в Португалии
Oleg Railean
Oleg Railean
Юлия Сыч
Юлия Сыч
130 объектов
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Glorious Chapter Lda
Португалия, Penha de Franca
Год основания компании 2006
Жилая недвижимость 9 Коммерческая недвижимость 4
Наша компания имеет большой опыт работы на рынке недвижимости Португалии. Работа с инвестиционными компаниями дает доступ к недвижимости в востребованных зонах по конкурентоспособной цене. Постоянный анализ рынка позволяет правильно оценить и подобрать объекты по всем запросам клиента.
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Imofacil Sociedade Imobiliaria
Португалия, Авейру
Жилая недвижимость 37 Коммерческая недвижимость 2 Земельные участки 9
Основная цель IMOFACIL - гарантировать наилучшие результаты в коммерциализации недвижимости путем изучения и внедрения наиболее эффективных решений для установления контакта и привлечения потенциальных покупателей каждого продукта. Только так можно предоставить услугу, которая гарантирует эф…
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PRO Silver
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Португалия, Loule
Год основания компании 2018
Жилая недвижимость 10 Коммерческая недвижимость 14 Земельные участки 4
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE - это ведущий бутик-брокер, специализирующийся на конфиденциальных сделках с недвижимостью высокого класса в Золотом треугольнике Португалии и за его пределами. Известный изысканным обслуживанием, индивидуальным уходом за клиентами и бескомпромиссным взглядом на…
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Casaibéria Mediação Imobiliária
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Компания Casaiberia занимается продвижением элитной недвижимости в Португалии на международном рынке. Большинство наших клиентов обладают мгновенной покупательной способностью и являются гражданами самых разных стран. Офисы нашего агентства недвижимости расположены по всему Алгарве, а так…
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Агентство русскоязычных риэлторов
Португалия, Лиссабон
Мы предоставляем полный спектр услуг связанных с недвижимостью в Португалии. Подбираем недвижимость с учетом Ваших потребностей, в т.ч. находим объекты off-market, оцениваем состояние объектов более чем по 10 параметрам: качество и экологичность, состояние инженерных сетей, возможности для п…
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