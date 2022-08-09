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AMBER STAR REAL ESTATE

Португалия, Avenida Gil Vicente, nº 583 4400-166 Mafamude, Vila Nova de Gaia, Portugal (Португалия)
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AMBER STAR REAL ESTATE
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2008
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
www.amberstar.pt
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Описание

Мы риэлторская компания, которая работает на рынке продажи недвижимости с 2008 года. Зарекомендовав себя в качестве надежного помощника в сфере недвижимости, мы непрерывно стремимся к эффективному ведению бизнеса, таким образом, с годами спектр наших услуг стал доступен в любой точке страны. Наш персонал состоит из опытных специалистов, которые обладают разносторонними знаниями и готовы предложить лучшие альтернативы. Кроме того, мы работаем с полностью компьютеризированной системой, которая обеспечивает гибкость в поиске и адаптации профиля собственности к запросам наших клиентов. Мы здесь, чтоб сделать вашу жизнь легче!

Услуги

Индивидуальная работа с каждым клиентом на территории всей Португалии Консультации по инвестициям, покупкам комерческой и жилой недвижимости Полное сопровождение сделки на всех этапах на русском, китайском, португальском, польском и других языках Помощь при получении кредита Оформление документов купли-продажи «Под ключ» Содействие в поиске арендаторов приобретённого объекта недвижимости Юридическое сопровождение сделки

Новостройки
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Riverside Square
Жилой квартал Riverside Square
Beato, Португалия
от € 500,000
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: AMBER STAR REAL ESTATE

Закрытый кондоминиум, расположенный на берегу реки Тежу, состоящий из 8 блоков современных и высококачественных квартир.

Тихий район, в котором расположены квартиры, является современным, в нем находится около 120 магазинов, рынок, тренажерный зал и другие услуги. Он также находится всего в нескольких минутах езды от центра Лиссабона, аэропорта, парка Наций и творческого центра Beato.

Проект был разработан с целью обеспечения практичной и функциональной повседневной жизни.

Он включает в себя разнообразный набор квартир с одной, двумя и тремя спальнями, с различными планировками, доступными в каждой типологии, с центральным расположением, рядом с главной площадью района.

Квартиры, выполненные в архитектуре Ренцо Пиано - культового итальянского лауреата Притцкеровской премии - имеют отделку премиум-класса, которая способствует максимальному использованию пространства, естественного света, энергетической устойчивости, а также акустическому и тепловому комфорту круглый год.

В блоках есть частная парковка с зарядным устройством для автомобилей и кладовая.
Также панорамные лифты Schmitt + Sohn с видом на общий сад здания.


Строительство зданий планируется завершить к апрелю 2023 года.

Infinity
Жилой комплекс Infinity
Avenidas Novas, Португалия
от € 785,000
161–255 м² 3 квартиры
Агентство недвижимости: AMBER STAR REAL ESTATE

Этот потрясающий комплекс расположен в Лиссабоне,  в хорошем районе, в окружении общественных услуг, торговли, транспорта и развлечений, с видами на город и его очарование!

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ

Комплекс расположен в Камполиде, обновленном районе Лиссабона. Реконструкция большей части здания и общественных мест, а также возвращение трамвая № 24 привлекли внимание многих молодых жителей, португальцев и иностранцев, при этом 60% реабилитации пришлось на жильё для краткосрочной  аренды, а 40% - на личное жилье.
Место, где находится Aqueduto das Águas Livres, символическое и грандиозное произведение Лиссабона XVIII века.

ПРОЕКТ

Это 26-этажный комплекс, 195 квартир, с панорамным видом на город и парк Монсанто, с привилегированным расположением, с легким доступом к автомагистрали, с быстрым доступом к аэропорту и  мостам 25 ды Абриль и Васко да Гама. В жилом комплексе имеются разные типологии квартир; от квартир-студий до квартир с 5 спальнями.

УДОБСТВА И ОСОБЕННОСТИ

Комплекс предлагает хорошую отделку квартир, современное оборудование и конструктивные решения для большего комфорта своих пользователей.
Среди оборудования предусмотрены видеодомофон, бронедверь, алюминиевые рамы,  лакированные шкафы из МДФ, кондиционер, оборудованная кухня и многое другое.

Среди удобств и услуг - открытый и закрытый бассейны, оздоровительный клуб / тренажерный зал / спа / площадка для игры в падл / консьерж-услуги / частный сад.

Не упустите эту прекрасную инвестиционную возможность!!!
 

Riverside Urban
Жилой квартал Riverside Urban
Beato, Португалия
от € 435,000
63 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: AMBER STAR REAL ESTATE

Уникальные здания в новом микрорайоне на набережной с привилегированным расположением.

В тихом и современном районе есть около 120 магазинов, рынок, тренажерный зал и другие услуги. Всего в нескольких минутах от центра Лиссабона, аэропорта, парка наций и творческого центра Беато.

Квартиры с архитектурой Ренцо Пиано - культового итальянского лауреата Притцкеровской премии - имеют отделку премиум-класса, которая способствует максимальному использованию пространства, естественного света, энергетической устойчивости, акустическому и тепловому комфорту круглый год.

Состоит из студий, квартир с одной и двумя спальнями, идеально спроектированных для современного одиночного или парного проживания, для жизни или инвестиций в двух разных блоках (A и B).

В квартирах есть частная парковка с зарядным устройством для автомобилей и кладовая.

Строительство зданий планируется завершить к маю 2023 года 

Rua do Pilar
Жилой комплекс Rua do Pilar
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
от € 508,250
67–116 м² 2 квартиры
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: AMBER STAR REAL ESTATE

Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. 

Квартиры типологии Т0 (лофты) и Т2 (с двумя спальнями), некоторые из них с балконами с видом на реку Доуру, 

Апартаменты с полностью оборудованной кухней и встроенной мебелью.

Комплекс расположен в пешей доступности от основных культурных и развлекательных объектов. 
Недвижимость может быть продана полностью меблированной.

Находятся в:
-50 м от автостоянки;
-300 м от Института искусств;
-350 м от знаменитого сада Jadrim do Morro;
-850 м от школы.

Завершение работ намечено на конец апреля 2023 года.

Avenidas Novas
Жилой комплекс Avenidas Novas
Arroios, Португалия
от € 504,000
58–123 м² 3 квартиры
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: AMBER STAR REAL ESTATE

Новый жилой комплекс, который появится на свет в самом сердце Avenidas Novas в Лиссабоне!

Он состоит из 17 современных квартир с одной и 2 спальнями, площадью от 58 м2 до 150 м2, распределенных по 7 этажам, некоторые из которых имеют парковку и террасу.

Инновационные квартиры, функциональные для требовательной и современной жизни!

Комплекс также имеет легкий доступ к отличной сети инфраструктур и общественного транспорта. Близость Marquês de Pombal, зеленых зон, таких как парк Eduardo VII или сады Gulbenkian, торговых центров, таких как El Corte Inglês и исторического центра города.

Прекрасное расположение делает этот комплекс идеальным выбором как для проживания, так и для инвестиций.

Он предлагает широкий спектр услуг, таких как:

-500 м от станции метро;
-600 м от больницы;
-900 м от супермаркета;
-1,9 км от университета;
-4,8 км до аэропорта.

Апартаменты продаются с мебелью и гарантированной доходностью 3,5% в год в течение 3 лет, апартаменты будут доступны в конце 2023 года.

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В Ideal Homes Portugal вот уже десять лет мы помогаем приобретать недвижимость в Алгарве, Лиссабоне и Португалии. Мы очень гордимся предоставлением персонализированного сервиса в дружественной атмосфере, и, желая, чтобы ваш опыт общения с нами был максимально приятным, мы прикладываем усилия и тратим время на исследование всех возможных вариантов, чтобы  подобрать недвижимость специально для вас. В Ideal Homes Portugal мы понимаем, что покупка недвижимости, в особенности за границей, может быть непростой задачей. Поэтому мы предлагаем гарантированно качественную недвижимость. Более десяти лет мы лично отбираем каждый объект недвижимости, так что вы можете быть полностью уверены в качестве наших услуг. Вы точно останетесь довольны! Компания Ideal Homes Portugal была основана в 2012 году и быстро превратилась в ведущую компанию по предоставлению услуг в сфере недвижимости в Алгарве. Мы много лет работаем в секторе недвижимости как в Португалии, так и по всему миру, и предоставляем полную поддержку нашим клиентам на протяжении всего процесса совершения сделки. Наша опытная дружная команда, полностью посвящающая себя делу, может проконсультировать вас по всем вопросам, касающимся владения недвижимостью в Португалии. В любой стране, а особенно за границей, очень важно работать с правильными людьми. Благодаря нашим давно установившимся связям с застройщиками, агентами и собственниками жилья в Алгарве, вы можете быть уверены, что Ideal Homes Portugal найдет идеально подходящий вам вариант, будь то инвестиционная недвижимость или ваше будущее место для жизни.

Imofacil Sociedade Imobiliaria
49 объектов

Основная цель IMOFACIL - гарантировать наилучшие результаты в коммерциализации недвижимости путем изучения и внедрения наиболее эффективных решений для установления контакта и привлечения потенциальных покупателей каждого продукта. Только так можно предоставить услугу, которая гарантирует эффективный сбор средств, быструю коммерциализацию и постоянную документальную поддержку.

Для этого он полагается на профессионализм своей команды, так что он может чувствовать полную уверенность, а отдел продаж имеет гибкую структуру, которая позволяет ему адаптироваться к коммерческим потребностям каждого предприятия или объекта и расширяться в соответствии с запросами Торговая площадка.

Мы инвестируем в постоянное обучение наших сотрудников / консультантов, чтобы получить наилучшие результаты с точки зрения качества обслуживания, навыков ведения переговоров и убеждения.

Коммерциализация и продвижение недвижимости - это ежедневная задача, которой она посвящена, будь то городская, деревенская, коммерческая или туристическая. При покупке, продаже, аренде или инвестировании в недвижимость мы стараемся изменить ситуацию, предлагая подходящие и персонализированные услуги, продвигая хороший бизнес.

Мы гарантируем качественные и инновационные услуги во всех сегментах рынка недвижимости, а также обслуживание в зависимости от наличия времени для каждого клиента.

Golden visa properties
365 объектов

Золотая Visa Properties является одним из ведущих агентов по недвижимости в Португалии, базирующихся в Алгарве, а также представительствах в районе Лиссабона и Порт. Мы проводим сделки по некоторыми из самых эксклюзивных объектов недвижимости в Португалии и на международном рынке.

Золотые Visa Properties зарегистрирована у португальских властей в качестве лицензированного агента, отвечающего стандартам, дополненного многонациональной динамикой команды, которая свободно говорит на английском, немецком, французском, голландском и португальском языках среди других.

 

Golden Visa Properties специализируется на недвижимости, которая даёт доступ к Golden Visa и имеет хорошую коллекцию недвижимости, которая будет ранжировать заявителя для применения Golden Visa Португалии.

Glorious Chapter Lda
20 объектов

Наша компания имеет большой опыт работы на рынке недвижимости Португалии. Работа с инвестиционными компаниями дает доступ к недвижимости в востребованных зонах по конкурентоспособной цене. Постоянный анализ рынка позволяет правильно оценить и подобрать объекты по всем запросам клиента. 

 

Pangeia
2 объекта
Мы компания по управлению активами в Португалии. Консультируем по вопросам купли-продажи малых и крупных инвестиционных проектов. Мы управляем как собственными активами, так и эксклюзивными активами клиентов и деловых партнеров, от сбора арендной платы от объектов недвижимости до продвижения активов на продажу. Мы даем полную юридическую поддержку, от получения налогового номера до открытия компаний или их покупки, консультирование по вопросам получения ВНЖ по программе Золотая Виза.
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