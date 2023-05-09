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Жильё с видом на море в Португалии

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204 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Nadadouro, Португалия
Квартира 3 спальни
Nadadouro, Португалия
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 635,000
Дом 3 спальни в Nadadouro, Португалия
Дом 3 спальни
Nadadouro, Португалия
Комнаты 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
€ 750,000
Дом 3 спальни в Porto de Mos, Португалия
Дом 3 спальни
Porto de Mos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 228 м²
€ 775,000
Вилла 3 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 375 м²
€ 589,000
Квартира 3 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 245 м²
€ 700,000
Квартира 3 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 156 м²
€ 500,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Порту, Португалия
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Порту, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 118 м²
€ 330,000
Вилла 3 спальни в Calheta, Португалия
Вилла 3 спальни
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 294 м²
€ 750,000
Квартира 1 спальня в Lourinha, Португалия
Квартира 1 спальня
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 84 м²
€ 290,000
Вилла 3 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 261 м²
€ 2,000,000
Вилла 3 спальни в Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 360 м²
€ 1,850,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Порту, Португалия
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Порту, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Вилла 5 спален в Лагос, Португалия
Вилла 5 спален
Лагос, Португалия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 655 м²
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Квартира 2 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Этаж 22/26
€ 1,435,000
Квартира 3 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 3 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 26
€ 1,630,000
Квартира 3 спальни в West, Португалия
Квартира 3 спальни
West, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 12/16
€ 2,300,000
Квартира 4 спальни в West, Португалия
Квартира 4 спальни
West, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
Этаж 11/16
€ 2,200,000
Дуплекс 2 спальни в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Количество спален 2
Площадь 200 м²
€ 483,000
Квартира 3 спальни в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 157 м²
€ 555,000
Дом 2 спальни в Фаро, Португалия
Дом 2 спальни
Фаро, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
€ 440,000
Квартира 3 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 3 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 2
€ 795,000
Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 10
€ 460,000
Квартира 1 спальня в Francelos, Португалия
Квартира 1 спальня
Francelos, Португалия
Количество спален 1
Площадь 67 м²
€ 360,000
Квартира 2 спальни в Francelos, Португалия
Квартира 2 спальни
Francelos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 114 м²
€ 488,000
Вилла 3 спальни в Nuns Valley, Португалия
Вилла 3 спальни
Nuns Valley, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
€ 500,000
Вилла 3 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
€ 450,000
Вилла 3 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
€ 700,000
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
€ 350,000
Квартира 4 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 4 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 256 м²
€ 650,000

Регионы с недвижимостью на продажу

Мадейра
Marvila
Лагоа и Карвоейру
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
Avenidas Novas
Алентежу
Порту
Campo de Ourique
Silves
Gloria e Vera Cruz
Sacavem
Sao Bras de Alportel
Arroios
Belem
Sao Clemente
Alcantara
Castro Marim
Conceicao e Cabanas de Tavira
Alcantarilha e Pera
Oeiras

Параметры недвижимости в Португалии

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