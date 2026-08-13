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Жилье в Barreiro, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Barreiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Barreiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 117 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, общей площадью 117 кв.м., с  парковкой и балконом, в кондомин…
$328,579
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Параметры недвижимости в Barreiro, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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