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2 518 объектов найдено
Квартира 4 спальнив Краков, Польша
Квартира 4 спальни
Краков, Польша
3 ванных комнат 150 м² 4/5 Этаж
€ 463,462
We are pleased to present you a beautiful and bright apartment located in the Krak&oacu…
Квартира 2 спальнив Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 6/7 Этаж
€ 275,278
ПРОВЕРИТЬ ВИРТУАЛЬНУЮ ХОДЬБУ! ЧАСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 58 кв. Квартира расположена в новом…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² 7/7 Этаж
€ 65,793
Продаётся 1-комнатная квартира 25,23 кв.м Варшава, район Mokotów, ул. Jurija Gagarina…
Квартира 2 спальнив Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 3/4 Этаж
€ 163,031
 Предлагаем Вашему вниманию компактный комплекс, который строится в районе Урсус, недал…
Квартира 2 спальнив Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 2/3 Этаж
€ 116,776
Представляем новый инвестиционный проект жилых квартир в уютном микрорайоне Бялоленка Варшав…
Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 20 м² 3/6 Этаж
€ 75,110
Продаются инвестиционные апартаменты «под ключ» в Варшаве район Mokotów …
Квартира 4 спальнив Варшава, Польша
Квартира 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 292 м² 2/3 Этаж
€ 696,258
О жилом комплексе Королевская резиденция (Rezydencja Królewska) - это уникальный и…
Квартира 4 спальнив Варшава, Польша
Квартира 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² 4/6 Этаж
€ 685,546
Продается элитная квартира в центре Варшавы 5 комнат Śródmieście Powiśle Мы рады п…
Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 25 м² 2/5 Этаж
€ 84,791
Продаются квартиры в Варшаве 1-5 комнат район Wilanow  Представляем новый престижный ж…
Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 3/3 Этаж
€ 51,932
Продаётся недорогая 1-комнатная квартира 31 кв.м Варшава, район Rembertów Однокомн…
Квартира 1 спальняв Зомбки, Польша
Квартира 1 спальня
Зомбки, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² Количество этажей 5
€ 75,637
Продаётся ухоженная 2-х комнатная квартира 41,49 кв.м в пригороде Варшавы г. Ząbki, ул. Kope…
Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 2/8 Этаж
€ 78,736
Продаются новые квартиры в Варшаве 1-2-3 комнаты в районе Praga-Południe, ul. Żupnicza Ва…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² Количество этажей 4
€ 70,699
Продаётся под ремонт 2-х комнатная квартира 31,77 кв.м Варшава, район Praga-Południe, ул. Gr…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 2/5 Этаж
€ 74,049
Продажа квартир в Варшаве район Włochy ul. Popularna Представляем новый жилой комплекс с те…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 3/8 Этаж
€ 76,595
Продаётся большая 2-х комнатная квартира Варшава, район Ursus, ул. Górna Droga Све…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 4/10 Этаж
€ 73,697
Продаётся у метро 2-х комнатная квартира 37,56 кв.м Варшава, район Targówek, ул. Remb…
Квартира 1 спальняв Пястув, Польша
Квартира 1 спальня
Пястув, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 3/8 Этаж
€ 88,460
Продаётся 2-х комнатная квартира 50,48 кв.м в пригороде Варшавы г. Piastów, ул. Piotr…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² Количество этажей 3
€ 86,401
Продаётся у метро 2-х комнатная квартира 37,4 кв.м Варшава, район Wola, ул. Pustola Кварт…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 6/8 Этаж
€ 89,044
Продаётся благоустроенная 2-х комнатная квартира 44,6 кв.м Варшава, район Białołęka, ул. Alu…
Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 22 м² 1/1 Этаж
€ 79,608
Продаётся в центре Варшавы уютная 1-комнатная квартира 22 кв.м, район Śródmieście, ул…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 1/3 Этаж
€ 89,146
Квартира в тихом районе рядом с парком в Варшаве, Wola #12297 Звоните +48574672833 ( W…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 3/7 Этаж
€ 89,895
Продаётся в жилом комлексе 2-х комнатная квартира 46,5 кв.м Варшава, район Ursus, ул. G&oacu…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 2/6 Этаж
€ 89,002
Продаётся 2-х комнатная квартира 45,7 кв.м Варшава, район Białołęka, ул. Modlińska Двухко…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² Количество этажей 2
€ 66,331
Продаётся недорогая 2-х комнатная квартира 30,27 кв.м Варшава, район Włochy, ул. Tumska Д…
Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² Количество этажей 3
€ 71,422
Продаётся ухоженная недорогая 1-комнатная квартира 31,61 кв.м Варшава, район Białołęka, ул. …
Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 6/6 Этаж
€ 86,223
Продаётся под отделку студия 37,54 кв.м Варшава, район Ursus, ул. Przy Forcie Предлагаема…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 1/2 Этаж
€ 89,002
Продаётся 2-х комнатная квартира 39,56 кв.м с кондиционером, Варшава, район Białołęka, ул. P…
Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м² 1/4 Этаж
€ 69,756
Продается компактная однокомнатная квартира с отдельной кухней площадью 26 м2, расположенная…
Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 1/2 Этаж
€ 76,595
Продаётся недорогая 1-комнатная квартира Варшава, район Białołęka, ул. Gioacchino Rossiniego…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 3/3 Этаж
€ 97,193
Продаётся 2-х комнатная квартира 42 кв.м Варшава, район Włochy, ул. Komitetu Obrony Robotnik…

Регионы с недвижимостью на продажу

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Великопольское воеводство
Познань
Лодзинское воеводство
gmina Grabow
Нижнесилезское воеводство
Вроцлав
Зомбки
Марки
gmina Piaseczno
Поморское воеводство
Пясечно
Пила
gmina Komorniki
Прушкув
gmina Tarnowo Podgorne
gmina Michalowice
Сважендз
gmina Mosina
gmina Murowana Goslina

Параметры недвижимости в Польше

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недорогая
элитное

В каких городах чаще всего покупают квартиры в Польше?

Наибольшей популярностью традиционно пользуются квадратные метры в столице страны — Варшаве. Здесь желают купить недвижимость как сами поляки, так и иностранные граждане. Наряду с Варшавой, повышенный спрос наблюдается на апартаменты в Польше, расположенные в Кракове, Вроцлаве и Гданьске. В этих городах хорошо распродается жилье не только в старом фонде, но и в новостройках.

За сколько можно купить квартиру в Польше?

Самые высокие цены установлены на недвижимость в Варшаве. Стоимость «квадрата» здесь достигает 2-4 тысяч евро в зависимости от технического состояния жилья. Элитные апартаменты в новостройках могут оцениваться в 5 тысяч евро за квадратный метр. Чуть ниже цены на жилье в Кракове, Вроцлаве и Гданьске — в пределах 1500-1800 евро/кв.м.

Что касается недорогих квартир в Польше, то их можно приобрести в следующих городах:

  • Познань — средние расценки за кв. метр в пределах 1300-1400 евро;
  • Люблин — 1200-1300 евро;
  • Катовице — 1100-1200 евро;
  • Лодзь — 900-1000 евро.

Могут ли иностранные граждане получить ВНЖ при покупке квартиры в Польше?

Согласно польскому законодательству, приобретение недвижимости в этой стране не позволяет иностранцам получать вид на жительство. В то же время сам факт наличия собственной квартиры в Польше может послужить довольно весомым аргументом для получения такого статуса в будущем. В первую очередь это касается бизнесменов, студентов и специалистов, работающих в стране по официальному контракту. При получении ВНЖ они смогут прописаться в собственном жилье.

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