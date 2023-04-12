В каких городах чаще всего покупают квартиры в Польше?

Наибольшей популярностью традиционно пользуются квадратные метры в столице страны — Варшаве. Здесь желают купить недвижимость как сами поляки, так и иностранные граждане. Наряду с Варшавой, повышенный спрос наблюдается на апартаменты в Польше, расположенные в Кракове, Вроцлаве и Гданьске. В этих городах хорошо распродается жилье не только в старом фонде, но и в новостройках.

За сколько можно купить квартиру в Польше?

Самые высокие цены установлены на недвижимость в Варшаве. Стоимость «квадрата» здесь достигает 2-4 тысяч евро в зависимости от технического состояния жилья. Элитные апартаменты в новостройках могут оцениваться в 5 тысяч евро за квадратный метр. Чуть ниже цены на жилье в Кракове, Вроцлаве и Гданьске — в пределах 1500-1800 евро/кв.м.

Что касается недорогих квартир в Польше, то их можно приобрести в следующих городах:

Познань — средние расценки за кв. метр в пределах 1300-1400 евро;

Люблин — 1200-1300 евро;

Катовице — 1100-1200 евро;

Лодзь — 900-1000 евро.

Могут ли иностранные граждане получить ВНЖ при покупке квартиры в Польше?

Согласно польскому законодательству, приобретение недвижимости в этой стране не позволяет иностранцам получать вид на жительство. В то же время сам факт наличия собственной квартиры в Польше может послужить довольно весомым аргументом для получения такого статуса в будущем. В первую очередь это касается бизнесменов, студентов и специалистов, работающих в стране по официальному контракту. При получении ВНЖ они смогут прописаться в собственном жилье.