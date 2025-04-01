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Квартиры в gmina Buk, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Niepruszewo, Польша
Квартира
Niepruszewo, Польша
Площадь 1 385 м²
Приглашаю Вас ознакомиться с предложением продажи строительной площадки, на которую распрост…
$76,203
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Агентство
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Квартира в Otusz, Польша
Квартира
Otusz, Польша
Площадь 9 988 м²
Продается два участка в Отузе, в 4 км от Буку и прим. В 30 км от центра города Познань
$348,305
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в gmina Buk, Польша

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