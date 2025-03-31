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Квартиры в gmina Nekla, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Nekielka, Польша
Квартира
Nekielka, Польша
Площадь 2 253 м²
Продается большой, сформированный участок на окраине Некельки. Расположен чуть ниже леса, на…
$75,156
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Агентство
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Квартира в Nekielka, Польша
Квартира
Nekielka, Польша
Площадь 1 921 м²
Продается большой, сформированный участок на окраине Некельки. Расположен чуть ниже леса, на…
$67,122
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в gmina Nekla, Польша

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