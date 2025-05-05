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Квартиры в gmina Lomianki, Польша

Ломянки
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6 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Ломянки, Польша
Квартира 4 комнаты
Ломянки, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 1/2
Продается просторная 4-комнатная квартира площадью 110,56 м² в охраняемом комплексе Tęcza в …
$252,917
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Квартира 3 комнаты в Ломянки, Польша
Квартира 3 комнаты
Ломянки, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
for sale a three -room apartment, with an area of ​​59.3 m2 in Łomianki Dolne. Apartment   I…
Цена по запросу
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KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
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Квартира 3 спальни в Dziekanow Lesny, Польша
Квартира 3 спальни
Dziekanow Lesny, Польша
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 1/2
Новый комплекс на 4 просторные, функциональные квартиры 148м2 каждая, расположенные в Кампин…
$270,911
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Квартира 4 комнаты в Lomianki Dolne, Польша
Квартира 4 комнаты
Lomianki Dolne, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 3/4
Продается двухуровневая 4-комнатная квартира площадью 81,5 м² с балконом и террасой в Łomian…
$302,216
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Квартира 5 комнат в Lomianki Dolne, Польша
Квартира 5 комнат
Lomianki Dolne, Польша
Число комнат 5
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
Продается стильный таунхаус с 3 спальнями в Łomianki, площадь 160 м². Дом полностью меблиров…
$428,605
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Квартира 3 комнаты в Ломянки, Польша
Квартира 3 комнаты
Ломянки, Польша
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 1/4
Продается 3-комнатная квартира в Łomianki на ul. Wiślana.  Квартира двусторонняя, солнечная,…
$192,823
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Параметры недвижимости в gmina Lomianki, Польша

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