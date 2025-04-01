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Квартиры в gmina Srem, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Сьрем, Польша
Квартира
Сьрем, Польша
Площадь 360 м²
Для продажи уникальное здание площадью 360 м2 расположено в центре Шрима, недалеко от рыночн…
$180,561
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Сьрем, Польша
Квартира 3 комнаты
Сьрем, Польша
Число комнат 3
Площадь 59 м²
$77,494
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в gmina Srem, Польша

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