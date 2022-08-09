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Жилой комплекс Infinity

Лиссабон, Португалия
от
$831,989
BTC
9.8963445
ETH
518.7097250
USDT
822 574.7124164
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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ID: 1792
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Португалия
  • Район
    Лиссабон
  • Метро
    Jardim Zoológico (~ 500 м)
  • Метро
    Praça de Espanha (~ 900 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    26

О комплексе

Этот потрясающий комплекс расположен в Лиссабоне,  в хорошем районе, в окружении общественных услуг, торговли, транспорта и развлечений, с видами на город и его очарование!

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ

Комплекс расположен в Камполиде, обновленном районе Лиссабона. Реконструкция большей части здания и общественных мест, а также возвращение трамвая № 24 привлекли внимание многих молодых жителей, португальцев и иностранцев, при этом 60% реабилитации пришлось на жильё для краткосрочной  аренды, а 40% - на личное жилье.
Место, где находится Aqueduto das Águas Livres, символическое и грандиозное произведение Лиссабона XVIII века.

ПРОЕКТ

Это 26-этажный комплекс, 195 квартир, с панорамным видом на город и парк Монсанто, с привилегированным расположением, с легким доступом к автомагистрали, с быстрым доступом к аэропорту и  мостам 25 ды Абриль и Васко да Гама. В жилом комплексе имеются разные типологии квартир; от квартир-студий до квартир с 5 спальнями.

УДОБСТВА И ОСОБЕННОСТИ

Комплекс предлагает хорошую отделку квартир, современное оборудование и конструктивные решения для большего комфорта своих пользователей.
Среди оборудования предусмотрены видеодомофон, бронедверь, алюминиевые рамы,  лакированные шкафы из МДФ, кондиционер, оборудованная кухня и многое другое.

Среди удобств и услуг - открытый и закрытый бассейны, оздоровительный клуб / тренажерный зал / спа / площадка для игры в падл / консьерж-услуги / частный сад.

Не упустите эту прекрасную инвестиционную возможность!!!
 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 161.0
Цена за м², USD 5,168
Цена квартиры, USD 896,806
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 184.0
Цена за м², USD 8,331
Цена квартиры, USD 1,64 млн
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 255.0
Цена за м², USD 6,775
Цена квартиры, USD 1,86 млн

Местонахождение на карте

Лиссабон, Португалия

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Жилой комплекс Infinity
Лиссабон, Португалия
от
$831,989
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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