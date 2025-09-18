Агентство русскоязычных риэлторов

Об агентстве

Мы предоставляем полный спектр услуг связанных с недвижимостью в Португалии. Подбираем недвижимость с учетом Ваших потребностей, в т.ч. находим объекты off-market, оцениваем состояние объектов более чем по 10 параметрам: качество и экологичность, состояние инженерных сетей, возможности для перепланировки, обременения и ограничения, юридическая чистота, расположение и транспортная доступность, социальная и коммерческую инфраструктура, привлекательность для инвестиций. Организуем просмотры. Помогаем оформить ипотеку – подаем заявки сразу в несколько банков, способствуем ускорению принятия решений. Консультируем по нюансам налогообложения и оформляем португальский налоговый номер. Предоставляем полное юридическое сопровождение сделок. Лицензированы Banco de Portugal на открытие счетов и выдачу кредитов. Сотрудники прошли профессиональное обучение в Институте банковского образования IFB. Лицензия 0006376. Профессиональная ответственность застрахована компанией Hiscox.