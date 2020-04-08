По оценкам экспертов, бушующая по всему миру пандемия коронавируса сильно ударит по рынку недвижимости Кипра. Ожидается, что в этот период неопределенности количество сделок с продажей и покупкой жилых и коммерческих объектов значительно снизится. По самым оптимистичным прогнозам аналитиков, стагнация будет продолжаться около 2 месяцев. Если ситуация не стабилизируется в ближайшее время, застой затянется до лета включительно.

Эксперты в сфере недвижимости бьют тревогу

Николас Йоанну, аналитик из компании Danos/BNPRE Groups, считает, что кипрский рынок недвижимости заметно замедлится. Ситуацию может усугубить распространение вируса по территории острова, ведь уже сейчас есть официальные данные о первых подтвержденных случаях заражения COVID-19.

Эксперт прогнозирует сильный провал рынка недвижимости Кипра, еще не успевшего оправиться после изменений в программе Гражданства за инвестиции. Напомним, в 2019 году кипрское правительство сократило количество заявок на гражданство до 700 в год, в Парламенте даже требовали полностью заморозить программу — все это привело к тому, что активность на рынке продолжает падать с начала 2020 года.

Аналитик сообщает:

в начале текущего года всего 30% из 742 реализованных объектов недвижимости куплено лицами, не являющимися гражданами Евросоюза;

количество сделок с участием нерезидентов ЕС сократилось на 20%;

невостребованной остается львиная доля недвижимости;

в следующие пару месяцев ожидается увеличение количества предложений;

имеется запас свыше тысячи объектов, изъятых банковскими организациями за задолженности по кредитам.

Арендный, элитный сектор — пострадают все

Николас Йоанну считает, что с разрастанием пандемии коронавируса тысячи объектов арендной недвижимости будут пустовать из-за отсутствия спроса — под влиянием паники и повсеместных карантинов люди уже отменяют бронирования по всему миру. С другой стороны, такой виток снизит арендные ставки, сделав сдаваемое жилье привлекательнее — ведь арендодатели будут корректировать прайсы, стремясь сдать жилье на длительное время.

Элитный сегмент жилой недвижимости на Кипре также серьезно пострадает от пандемии, — считает Георг Мускидес, председатель кипрской Ассоциации собственников недвижимости, — продажи просядут обязательно. Ведь иностранные инвесторы не смогут посетить страну, чтобы воочию осмотреть элитное жилье, а недвижимость из премиум-сегмента, как правило, не покупают по фотографиям. В результате многие сделки отложатся на неопределенный срок.

По прогнозам Георга Мускидеса, если распространение COVID-19 на территории Кипра будет вовремя купировано властями, рынок жилья остановится не более чем на 8 недель. В противном случае кризис на рынке недвижимости охватит и летний сезон.

Как власти решают проблему

Правительство Кипра в целях борьбы с последствиями пандемии коронавируса предлагает пересмотреть процесс натурализации, сократив сроки рассмотрения заявок на гражданство в рамках Инвестиционной программы. Таким образом кипрские власти надеются компенсировать спад экономики за счет денежных поступлений от соискателей гражданства.

Пока с программой натурализации связаны всего 1,2% ВВП государства. Тем не менее, с 2013 года инвестиционное гражданство принесло экономике Кипра около €6,6 млрд, поэтому это направление антикризисных мер может принести свои плоды.

По материалам: Prian

Фото: Satura