На Кипре стремительное повышение цен на стройматериалы привело к удорожанию строительства до рекордных отметок и дальнейшему росту стоимости недвижимости. Этим всерьез обеспокоился Центральный кипрский банк (СВС), который в своем декабрьском сообщении отметил, что местный рынок жилья нужно внимательно изучать. Это необходимо, чтобы исключить обвал стоимости недвижимости из-за подорожания строительных работ и материалов.

В ежемесячном финансовом сообщении СВС приводит несколько причин, способствующих высокому спросу на жилье Кипра со стороны внутренних покупателей:

частичное субсидирование процентов, инициированное государством по новым ипотечным займам;

низкие процентные ставки на местном рынке;

поощрение инвестиций;

скидки для головных филиалов компаний, работающих в области высоких технологий;

программа выдачи гражданства Кипра за приобретение недвижимости для зарубежных инвесторов.

По мнению экспертов рынка жилья, увеличение цен на строительные материалы повышает в среднем более чем на 20% стоимость новых объектов. Однако, как отмечает СВС, подорожание цен на недвижимость соответствует и более широким изменениям на макроэкономическом уровне, таким как темпы увеличения ВВП Кипра.

Между тем, несмотря на повышение стоимости жилья, продажи на острове достигли рекордной отметки за последние 4 года. При этом 40% всех сделок состоялось в ноябре с участием иностранных граждан.

Немного статистики

Анализируя современный рынок кипрской недвижимости, можно выделить ряд ключевых особенностей: