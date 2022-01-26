Стоимость недвижимости на Кипре продолжает расти из-за удорожания стройматериалов
На Кипре стремительное повышение цен на стройматериалы привело к удорожанию строительства до рекордных отметок и дальнейшему росту стоимости недвижимости. Этим всерьез обеспокоился Центральный кипрский банк (СВС), который в своем декабрьском сообщении отметил, что местный рынок жилья нужно внимательно изучать. Это необходимо, чтобы исключить обвал стоимости недвижимости из-за подорожания строительных работ и материалов.
В ежемесячном финансовом сообщении СВС приводит несколько причин, способствующих высокому спросу на жилье Кипра со стороны внутренних покупателей:
- частичное субсидирование процентов, инициированное государством по новым ипотечным займам;
- низкие процентные ставки на местном рынке;
- поощрение инвестиций;
- скидки для головных филиалов компаний, работающих в области высоких технологий;
- программа выдачи гражданства Кипра за приобретение недвижимости для зарубежных инвесторов.
По мнению экспертов рынка жилья, увеличение цен на строительные материалы повышает в среднем более чем на 20% стоимость новых объектов. Однако, как отмечает СВС, подорожание цен на недвижимость соответствует и более широким изменениям на макроэкономическом уровне, таким как темпы увеличения ВВП Кипра.
Между тем, несмотря на повышение стоимости жилья, продажи на острове достигли рекордной отметки за последние 4 года. При этом 40% всех сделок состоялось в ноябре с участием иностранных граждан.
Немного статистики
Анализируя современный рынок кипрской недвижимости, можно выделить ряд ключевых особенностей:
- По информации СВС, цены на кипрское жилье, особенно на квартиры, поднялись за первые 6 месяцев 2021 года. В то же время стоимость коммерческой недвижимости за тот же отрезок времени упала. Как показывают предварительные данные СВС, увеличению роста цен на квадратные метры в третьем квартале поспособствовали продажи квартир.
- В соответствии с данными Индекса стоимости на жилую недвижимость, сформированного СВС, расценки на жилье подорожали на 0,5% в первом квартале и на 0,3% — во втором. Вместе с тем, согласно информации RICS Cyprus, цены на ряд коммерческих объектов упали за первые 6 месяцев 2021 года (стоимость магазинов снизилась на 5,2%, складских помещений — на 4,3%, офисов — на 0,9%).
- Никосия вновь стала главной движущей силой на . Продажи в этом городе помогли спасти отрасль после того, как в конце 2020 года прекратила действовать программа гражданства за инвестиции (именно она стимулировала рост строительства на острове в последние годы). В результате за первые 10 месяцев 2021 года продажи жилья на Кипре увеличились, по сравнению с тем же отрезком времени в 2020, на 21,6%. В течение этого периода в Никосии количество сделок возросло на 37,6%, а если сравнивать с 2019 годом — на 38%.