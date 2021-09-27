Три спальни, открытая терраса и «личный» вид на закат над морем. На Кипре со скидкой продается уникальная квартира

Купить квартиру на Кипре, чтобы приезжать на остров отдыхать, — это ли не мечта? А если к этому добавить и «личный» вид на средиземноморский закат? Пожалуй, такое предложение может случиться не с каждым. И вот именно такая уникальная квартира продается в городе Пафос за €380 тысяч. Риэлтор уточнил, что эта цена актуальна лишь до конца октября — затем стоимость этого объекта вырастет на €20 тысяч. Что предлагает продавец за такие деньги?

В Пафосе в небольшом жилом комплексе Ilios III выставлена на продажу уникальная квартира. Это полностью меблированные видовые апартаменты на 4 этаже дома с открытой террасой. Несмотря на то, что в доме всего 4 этажа, здесь есть лифт.

Жилой комплекс расположен в юго-западной части острова в нескольких минутах ходьбы от центра Пафоса. Недалеко находится популярный район Харбор, торговый центр Kings Avenue и фруктово-овощной рынок «Сады Эдема».

Площадь квартиры — 171 кв. м. Апартаменты состоят из большой гостиной и трех спален. Из гостиной можно выйти на балкон, откуда открывается вид на сад. В каждой спальне есть гардеробная комната, в главной спальне — есть также и личная ванная комната.

«При входе эта залитая солнцем квартира действительно начинает проявлять свой неповторимый характер», — пишет в объявлении продавец. Характер, видимо, проявляется в акцентных деталях, которые удачно вписаны в современный дизайн. Весь интерьер выдержан в спокойной бело-серой гамме, которая разбавлена яркими картинами на стенах и темной мебелью в гостиной с яркими подушками горчичного цвета.

Самая главная особенность этой квартиры, которая отличает ее от ряда предложений, — потрясающий вид на закат над морем, который открывается с личной террасы. При этом терраса условно разделена на две части: крытую и открытую. Продавец считает, что «вы будете избалованы местом, где можно припарковать шезлонги», и, возможно, он в этом прав.

Также из окон открывается прекрасный вид на пышные сады и бассейн. По словам продавца, в сумерках, когда загораются сад и бассейн, и силуэт вершины пальм на фоне темнеющего неба, вид за окном напоминает настоящий райский сад.

Последние штрихи, которые добавляют уникальности этому объекту: полные титулы, выделеная крытая парковка и частное складское помещение площадью 5 кв. м. (все это продается вместе с квартирой). В итоге апартаменты становятся качественной альтернативой вилле.