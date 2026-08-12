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Квартиры в новостройках в Улцине, Черногория

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Рисан
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Община Будва
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Жилой комплекс Porta Rai — эксклюзивные резиденции на первой линии Адриатики
Жилой комплекс Porta Rai — эксклюзивные резиденции на первой линии Адриатики
Жилой комплекс Porta Rai — эксклюзивные резиденции на первой линии Адриатики
Жилой комплекс Porta Rai — эксклюзивные резиденции на первой линии Адриатики
Жилой комплекс Porta Rai — эксклюзивные резиденции на первой линии Адриатики
Показать все Жилой комплекс Porta Rai — эксклюзивные резиденции на первой линии Адриатики
Жилой комплекс Porta Rai — эксклюзивные резиденции на первой линии Адриатики
Улцинь, Черногория
от
$244,779
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Porta Rai — эксклюзивные резиденции на первой линии Адриатики Porta Rai — это новый премиальный комплекс на побережье Черногории, расположенный на легендарном пляже Velika Plaža, самом длинном песчаном пляже Адриатики. Проект объединяет роскошный образ жизни у моря, сервис пятизвездочного …
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Агентство
VALUE.ONE
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