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Квартиры в новостройках в Светях-Стефане, Черногория

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Подгорица
2
Херцег-Нови
4
Рисан
2
Община Будва
50
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Жилой комплекс Blizikuce Hills - Pool Residences
Жилой комплекс Blizikuce Hills - Pool Residences
Жилой комплекс Blizikuce Hills - Pool Residences
Жилой комплекс Blizikuce Hills - Pool Residences
Жилой комплекс Blizikuce Hills - Pool Residences
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Жилой комплекс Blizikuce Hills - Pool Residences
Свети-Стефан, Черногория
от
$626,566
Blizikuće Hills Pool Residences — жилой комплекс из 9 таунхаусов на Будванской ривьере, с панорамным видом на остров Свети-Стефан, море и горы. Комплекс создан как сочетание роскошной жизни, природного окружения и продуманной инфраструктуры для здорового образа жизни — современная архитектур…
Агентство
MD Realty
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