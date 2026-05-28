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Жилой комплекс Porta Rai — эксклюзивные резиденции на первой линии Адриатики

Улцинь, Черногория
от
$244,779
;
20
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ID: 39811
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Дата обновления: 11.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Ульцинь
  • Город
    Улцинь

О комплексе

Porta Rai — эксклюзивные резиденции на первой линии Адриатики

Porta Rai — это новый премиальный комплекс на побережье Черногории, расположенный на легендарном пляже Velika Plaža, самом длинном песчаном пляже Адриатики. Проект объединяет роскошный образ жизни у моря, сервис пятизвездочного курорта и инвестиционную привлекательность одной из самых перспективных локаций Средиземноморья.

Здесь каждый день начинается с шума волн, панорамных морских пейзажей и атмосферы курорта мирового уровня, а собственность становится не только местом для отдыха, но и ценным активом с потенциалом роста.

 

Пятизвездочный формат жизни и инвестиций
Porta Rai — первый масштабный брендированный condo-resort проект такого уровня в регионе, созданный для тех, кто ценит комфорт, престиж и разумные инвестиции.
Комплекс предлагает:
- полностью меблированные резиденции, готовые к проживанию;
- инфраструктуру пятизвездочного курорта;
- профессиональное гостиничное управление;
- возможность участия в программе аренды;
- доходный инвестиционный формат без необходимости самостоятельного управления недвижимостью.

Владельцы получают не просто квартиру у моря, а полноценную курортную резиденцию с международными стандартами сервиса и обслуживания.

 

Элегантные интерьеры, готовые к жизни
Все резиденции передаются с дизайнерской отделкой и мебелью. Интерьеры выполнены в современном средиземноморском стиле, где натуральные материалы, светлые оттенки и продуманные планировки создают ощущение пространства, уюта и гармонии.

Панорамные окна наполняют помещения естественным светом, а просторные террасы позволяют наслаждаться мягким климатом Черногории практически круглый год.

 

Курортная инфраструктура мирового уровня
Porta Rai создается как полноценный всесезонный курорт, где все необходимое для отдыха, спорта и комфортной жизни находится в шаговой доступности.

К услугам резидентов:
- собственный песчаный пляж;
- открытые и инфинити-бассейны;
- современный SPA и wellness-центр;
- фитнес-комплекс;
- рестораны и бары;
- панорамные rooftop-зоны с видами на море;
- прогулочная набережная;
- бутики и коммерческая галерея;
- спортивные и водные развлечения;
- детский клуб и семейные пространства;
- круглосуточная охрана и сервис.

 

Эксклюзивные привилегии владельцев

Собственники Porta Rai получают особый статус и доступ к дополнительным преимуществам:
- карта владельца с системой привилегий и скидок;
- специальные условия для друзей и членов семьи;
- льготные трансферы из аэропорта;
- приветственные сервисы при заезде;
- персональный консьерж;
- индивидуальные lifestyle-услуги;
- доступ к приватной пляжной зоне.

 

Международное управление

Управление комплексом осуществляет Karisma Hotels& Resorts— международный оператор, известный своими премиальными гостиничными брендами и высоким уровнем сервиса.

Профессиональная управляющая компания берет на себя все вопросы эксплуатации, обслуживания гостей и аренды, обеспечивая владельцам комфортное и максимально простое владение недвижимостью.

 

Инвестиция в будущее Адриатики

Уникальное расположение на первой линии моря, растущий спрос на качественную курортную недвижимость и масштабное развитие региона формируют высокий потенциал роста стоимости объекта в долгосрочной перспективе.

Porta Rai — это возможность приобрести готовую резиденцию у моря, получать удовольствие от отдыха в собственном курорте мирового уровня и одновременно инвестировать в один из самых динамично развивающихся рынков недвижимости Европы.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

Местонахождение на карте

Улцинь, Черногория
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

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Жилой комплекс Porta Rai — эксклюзивные резиденции на первой линии Адриатики
Улцинь, Черногория
от
$244,779
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