Жилой комплекс Porta Rai — эксклюзивные резиденции на первой линии Адриатики

Porta Rai — эксклюзивные резиденции на первой линии Адриатики

Porta Rai — это новый премиальный комплекс на побережье Черногории, расположенный на легендарном пляже Velika Plaža, самом длинном песчаном пляже Адриатики. Проект объединяет роскошный образ жизни у моря, сервис пятизвездочного курорта и инвестиционную привлекательность одной из самых перспективных локаций Средиземноморья.

Здесь каждый день начинается с шума волн, панорамных морских пейзажей и атмосферы курорта мирового уровня, а собственность становится не только местом для отдыха, но и ценным активом с потенциалом роста.

Пятизвездочный формат жизни и инвестиций

Porta Rai — первый масштабный брендированный condo-resort проект такого уровня в регионе, созданный для тех, кто ценит комфорт, престиж и разумные инвестиции.

Комплекс предлагает:

- полностью меблированные резиденции, готовые к проживанию;

- инфраструктуру пятизвездочного курорта;

- профессиональное гостиничное управление;

- возможность участия в программе аренды;

- доходный инвестиционный формат без необходимости самостоятельного управления недвижимостью.

Владельцы получают не просто квартиру у моря, а полноценную курортную резиденцию с международными стандартами сервиса и обслуживания.

Элегантные интерьеры, готовые к жизни

Все резиденции передаются с дизайнерской отделкой и мебелью. Интерьеры выполнены в современном средиземноморском стиле, где натуральные материалы, светлые оттенки и продуманные планировки создают ощущение пространства, уюта и гармонии.

Панорамные окна наполняют помещения естественным светом, а просторные террасы позволяют наслаждаться мягким климатом Черногории практически круглый год.

Курортная инфраструктура мирового уровня

Porta Rai создается как полноценный всесезонный курорт, где все необходимое для отдыха, спорта и комфортной жизни находится в шаговой доступности.

К услугам резидентов:

- собственный песчаный пляж;

- открытые и инфинити-бассейны;

- современный SPA и wellness-центр;

- фитнес-комплекс;

- рестораны и бары;

- панорамные rooftop-зоны с видами на море;

- прогулочная набережная;

- бутики и коммерческая галерея;

- спортивные и водные развлечения;

- детский клуб и семейные пространства;

- круглосуточная охрана и сервис.

Эксклюзивные привилегии владельцев

Собственники Porta Rai получают особый статус и доступ к дополнительным преимуществам:

- карта владельца с системой привилегий и скидок;

- специальные условия для друзей и членов семьи;

- льготные трансферы из аэропорта;

- приветственные сервисы при заезде;

- персональный консьерж;

- индивидуальные lifestyle-услуги;

- доступ к приватной пляжной зоне.

Международное управление

Управление комплексом осуществляет Karisma Hotels& Resorts— международный оператор, известный своими премиальными гостиничными брендами и высоким уровнем сервиса.

Профессиональная управляющая компания берет на себя все вопросы эксплуатации, обслуживания гостей и аренды, обеспечивая владельцам комфортное и максимально простое владение недвижимостью.

Инвестиция в будущее Адриатики

Уникальное расположение на первой линии моря, растущий спрос на качественную курортную недвижимость и масштабное развитие региона формируют высокий потенциал роста стоимости объекта в долгосрочной перспективе.

Porta Rai — это возможность приобрести готовую резиденцию у моря, получать удовольствие от отдыха в собственном курорте мирового уровня и одновременно инвестировать в один из самых динамично развивающихся рынков недвижимости Европы.