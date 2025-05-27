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Квартиры в Общине Котор, Черногория

Рисан
60
Доброта
368
Прчань
109
Skaljari
102
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1 024 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Столив, Черногория
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Столив, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Дизайнерская квартира Duplex с 1 спальней в Столиве, Которский залив. Историческая часть гор…
$175,498
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
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Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
На продажу предлагаем уникальную стильную квартиру с двумя спальнями площадью 75 кв метров. …
$265,479
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
UP UP
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Прекрасный вид с балкона на голубые воды Боко-Которского залива и прекрасные деревушки на ег…
$141,028
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$484,981
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Представляем замечательную мансардную квартиру, расположенную в Доброте (Котор), в прекрасно…
$341,907
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Двухэтажная квартира с 3 спальнями в наиболее развитом районе пос. Доброты - идеальное место…
$246,943
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Продается двухкомнатная квартира в Которе, Доборта, в тихом месте недалеко от моря. Квартира…
$349,250
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Квартира 1 спальня в Кавач, Черногория
Квартира 1 спальня
Кавач, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1
Представляем вам однокомнатную квартиру площадью 51,19 м² в современном жилом комплексе в Ка…
$119,633
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AMFORA REAL ESTATE
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Студия 1 комната в Skaljari, Черногория
Студия 1 комната
Skaljari, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
ID 1936 Продаются квартиры в элитном жилом комплексе в Которе.   Локация: Котор, Шк…
$145,248
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Peters Group Real Estate
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Квартира 3 спальни в Kostanjica, Черногория
Квартира 3 спальни
Kostanjica, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Exclusive apartment in the prestigious Boka Gardens complex for sale. Boka Gardens is a p…
$483,303
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First Realty
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Квартира 4 спальни в Котор, Черногория
Квартира 4 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Котор, район Табачине. Квартира с четырьмя спальнями в старинном реконструированном доме. Р…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира в современном комплексе с бассейном в пригороде Котора, поселке Доброта. …
$279,287
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Строящийся малоквартирный дом с бассейном люкс класса. …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Skaljari, Черногория
Квартира 3 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Внимание новинка — квартира, которая покорит ваше сердце с первого взгляда! Поистине роск…
$521,697
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First Realty
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Квартира 3 комнаты в Kostanjica, Черногория
Квартира 3 комнаты
Kostanjica, Черногория
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Квартира расположена в жилом комплексе на первой линии в Костанице, Которский залив Площадь …
$491,855
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Квартира 2 спальни в Радановичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Радановичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 2
В самом сердце природы Радановичей находится современный жилой комплекс, который предлагает …
$187,968
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CRASSULA Estate
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Квартира 3 комнаты в Donji Orahovac, Черногория
Квартира 3 комнаты
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 89 м²
Продается квартира в курортном поселке Ораховац, в самом сердце Бока-Которского залива. Квар…
$341,022
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Квартира 4 комнаты в Котор, Черногория
Квартира 4 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 4/2
А5-238. Three bedroom apartment in Kotor with sea view For sale Three bedroom apartment with…
Цена по запросу
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 спальни в Skaljari, Черногория
Квартира 2 спальни
Skaljari, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2
Добро пожаловать в просторную квартиру с двумя спальнями с захватывающим видом на Тиват и ла…
$444,611
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CRASSULA Estate
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Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Property Description Котор, Доброта — Четырехкомнатная …
Цена по запросу
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Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Площадь 64 м²
We present to your attention a new, high-quality house under construction; completion - Dece…
$265,515
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First Realty
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
wp:paragraph Эта квартира – идеальное место для тех, кто ищет спокойный отдых в красивом ме…
$230,877
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Квартира с 2 спальнями в комплексе с бассейном в 2 шагах от моря в п. Доброта. Локация дома …
$338,204
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Monteonline
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Квартира 1 спальня в Радановичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Радановичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2
На отличном местоположении в Радановичах, между Будвой и Тиватом, расположен современный жил…
$103,173
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CRASSULA Estate
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Квартира 1 спальня в Братешичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Братешичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 52 м²
ID 32 📍 Продажа стильных апартаментов в Ластве Грбальской – новый современный дом с бассей…
$151,063
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SMinvestment RealEstate
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Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Площадь 75 м²
We offer for sale a luxury apartment with two bedrooms and two bathrooms. The apartment is f…
$280,400
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First Realty
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Описание Бока Которская бухта, район Доброта. Новый жилой двадцати четырёх квартирный компле…
$220,594
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1
В сердце Добротты, Котор, расположена эта прекрасная однокомнатная квартира, идеально подход…
$202,072
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CRASSULA Estate
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Квартира 1 комната в Donji Orahovac, Черногория
Квартира 1 комната
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 73 м²
Уникальное предложение в одном из лучших мест Бококоторского залива, в Ораховце. Квартира с …
$178,744
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Квартира 3 комнаты в Donji Orahovac, Черногория
Квартира 3 комнаты
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Уютная, стильная квартира в классическом стиле находится в закрытом жилом комплексе в поселк…
$339,997
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Типы недвижимости в Общине Котор

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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