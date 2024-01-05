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Квартиры в Пераст, Черногория

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53 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня
Столив, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Роскошные апартаменты различной планировки на территории 5-звездочного курорта расположены п…
€332,250
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Квартира 3 спальни в Столив, Черногория
Квартира 3 спальни
Столив, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 381 м²
Продается уникальная каменная вилла с бассейном в классическом средиземноморском стиле, Пера…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Столив, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Клубный дом с шестью квартирами, расположенный всего в 100 метрах от берега моря. С одной ст…
€150,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Столив, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
К продаже предлагается 2 квартиры с 1 спальней площадью 56 м2 и 48м2 в городе Столив, всего …
€134,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Столив, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
К продаже предлагается 2 квартиры с 1 спальней площадью 56 м2 и 48м2 в городе Столив, всего …
€115,000
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Квартира 1 комната в Столив, Черногория
Квартира 1 комната
Столив, Черногория
Число комнат 1
Площадь 48 м²
2 квартиры с 1 спальней площадью 56 м2 и 48м2 расположены в городе Столив, всего в 100 метр…
€115,200
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Квартира 4 спальни в Столив, Черногория
Квартира 4 спальни
Столив, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 146 м²
Недавно отремонтированный и тщательно спроектированный каменный дом с потрясающим видом на м…
€1,20 млн
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Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море в Kostanjica, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Kostanjica, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2
A11-053. Two bedroom apartment with a sea view For sale -  lovely apartment in Kostanjica. B…
€230,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Столив, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 46 кв метров в Столиве. Квартира ра…
€115,000
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First Realty
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Столив, Черногория
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Столив, Черногория
Число комнат 4
Площадь 124 м²
Предлагаем на продажу квартиру с тремя спальнями площадью 124 кв метров в Столиве. Квартира …
€390,000
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First Realty
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Столив, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Предлагаем на продажу квартиру с 1-й спальней, расположенную в пос. Столив, Боко-Которский з…
€125,000
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First Realty
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Квартира 1 спальня в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня
Столив, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
К продаже предлагается квартира с 1 спальней площадью 56 м2 в городе Столив, всего в 100 мет…
€134,400
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Квартира 1 спальня в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня
Столив, Черногория
Число комнат 1
Площадь 71 м²
Квартиры располагаются в жилом комплексе в 100 метрах от моря.  71 и 98м2  Квартиры с двумя…
€127,000
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Квартира 1 спальня в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня
Столив, Черногория
Число комнат 1
Площадь 73 м²
Уникальное предложение в одном из лучших мест Бококоторского залива, в Ораховце. Квартира с…
€160,000
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Квартира 2 спальни с парковкой в Столив, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой
Столив, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
A11-050. Spacious aparment 50 meters from the sea For sale - amazing spacious apartments siz…
€200,000
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Квартира 1 спальня с парковкой в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой
Столив, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
А11-037. Квартира в СтоливеПродажа - Квартира в Столове, недалеко от моря.  Размер квартиры…
€156,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море в Столив, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Столив, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
A11-024. Двухуровневая квартира на первой линии к морю в Перасте Продается квартира первой л…
€500,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Kostanjica, Черногория
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Kostanjica, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
A11-022. Удивительный единственный в своем роде дуплекс в заливе Бока Продается - Удивительн…
€340,000
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Квартира 1 спальня в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня
Столив, Черногория
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Код объекта - 1.26.13.11590Квартира, 1 спальня, Боко – Которский залив, Столив Квартира с 1 …
€130,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Пераст, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пераст, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Уникальное предложение на рынке недвижимости Черногории. Квартира с двумя спальнями и огромн…
€395,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Столив, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
A11-005. Квартира на первой линии в ПерастеПродается квартира на первой линии в Перасте, Кот…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Столив, Черногория
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Столив, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
На продажу невероятно просторная квартира в Боко-Которском заливе, общей площадью 132 кв. ме…
€330,000
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First Realty
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Квартира 2 спальни в Столив, Черногория
Квартира 2 спальни
Столив, Черногория
Количество спален 2
Площадь 39 м²
NUM 4567 Продается квартира в Дони Столив, недалеко от города Котор. Квартира имеет пло…
€100,000
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Квартира в Столив, Черногория
Квартира
Столив, Черногория
Площадь 565 м²
Unique property for sale in Montenegro, ancient luxury palace. Palace Zmajević is situated i…
Цена по запросу
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Квартира в Столив, Черногория
Квартира
Столив, Черногория
Площадь 108 м²
Stone houses for reconstruction with sea view in a quiet coastal village Dražin Vrt, Kotor.A…
€430,000
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Квартира 3 спальни в Столив, Черногория
Квартира 3 спальни
Столив, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 505 м²
Продается новая роскошная вилла в Столиве ( Котор Бэй - Черногория ). Всего в 50 метрах от м…
€1,80 млн
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Квартира 1 спальня в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня
Столив, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Property for sale in Montenegro -Contemporary apartments with a stunning sea view, situated …
€278,100
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Квартира 3 спальни в Kostanjica, Черногория
Квартира 3 спальни
Kostanjica, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Красивая роскошная вилла в средиземноморском стиле для продажи в тихой прибрежной деревне Ко…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня
Столив, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
For sale fully furnished one-bedroom apartment with amazing sea viewin Perast, Kotor.This un…
€270,000
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Квартира 6 спален в Столив, Черногория
Квартира 6 спален
Столив, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 249 м²
House for sale near the sea in Markov Rt, Kotor.This beautiful house is in a great location …
€650,000
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