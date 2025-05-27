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Квартиры с видом на горы в Общине Котор, Черногория

Рисан
60
Доброта
368
Прчань
109
Skaljari
102
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116 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Кавач, Черногория
Квартира 1 спальня
Кавач, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1
Представляем вам однокомнатную квартиру площадью 51,19 м² в современном жилом комплексе в Ка…
$119,633
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Студия 1 комната в Skaljari, Черногория
Студия 1 комната
Skaljari, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
ID 1936 Продаются квартиры в элитном жилом комплексе в Которе.   Локация: Котор, Шк…
$145,248
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 3 комнаты в Skaljari, Черногория
Квартира 3 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Внимание новинка — квартира, которая покорит ваше сердце с первого взгляда! Поистине роск…
$521,697
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Кавач, Черногория
Квартира 3 комнаты
Кавач, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 3/4
ID-2287 Продается двухкомнатная квартира в закрытом ЖК в Каваче, Котор Предлагаем к п…
$165,050
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 4 комнаты в Столив, Черногория
Квартира 4 комнаты
Столив, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
$320,182
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Котор, Черногория
Пентхаус
Котор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/3
Ощутите роскошную жизнь в Kotor BayView! Добро пожаловать в Kotor BayView, эксклюзивный н…
$211,865
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Кавач, Черногория
Квартира 2 комнаты
Кавач, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Лучшее ценовое предложение в пригороде Тивата! Предлагаем вашему вниманию две двухкомнатн…
$85,582
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First Realty
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Пентхаус 5 комнат в Доброта, Черногория
Пентхаус 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 408 м²
Этаж 5/5
Продается пентхаус с панорамным видом на Боко-Которский залив Продается пентхаус в новом к…
$522,730
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
В продаже уютная квартира в тихом курортном поселке Боко — Которского залива Прчань. Общая …
$181,566
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Кавач, Черногория
Квартира 1 спальня
Кавач, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Уютная двухкомнатная квартира с двумя просторными террасами в тихом пригороде Тивата. Квар…
$136,049
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First Realty
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Квартира 5 комнат в Skaljari, Черногория
Квартира 5 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Apartment consisting from 3 bedrooms, bathroom, kitchen, living room, terrace and balcony. I…
$130,641
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Квартира 4 комнаты в Муо, Черногория
Квартира 4 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Структура квартиры: кухня-гостиная, 3 спальни, 2 санузла. Большая терраса с видом на бухту и…
$225,825
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GATE Realty
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Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Предлагаем на продажу шикарную квартиру с одной спальней площадью 54 кв метров в Доброте. …
$228,220
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First Realty
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Кондо в Donji Orahovac, Черногория
Кондо
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Элегантные апартаменты с 2 спальнями в Ораховце, Котор — уникальное место под защитой ЮНЕСКО…
$340,128
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Предлагаем на продажу роскошную квартиру с двумя спальнями площадью 74 кв метров с панорамны…
$276,443
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Квартира 2 комнаты в Skaljari, Черногория
Квартира 2 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 41 м²
На продажу квартира с одной спальней в Прчане(Котор), недалеко от отеля Хаят. Квартира площ…
$168,970
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Квартира 4 комнаты в Skaljari, Черногория
Квартира 4 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Предлагаем на продажу квартиру в уникальной локации с тремя спальнями. Апартамент расположен…
$582,831
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Квартира 2 спальни в Morinj, Черногория
Квартира 2 спальни
Morinj, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/6
В эксклюзивном комплексе Lavender Bay в Морине можно приобрести 2 спальни, 2 ванные комнаты …
$232,108
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/3
For sale a spacious apartment in Dobrota with a huge terrace and views of the sea and mounta…
$270,785
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First Realty
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Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Предлагаем на продажу квартиру в аутентичном каменном доме на первой линии в старинном город…
$268,322
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Квартира 3 комнаты в Котор, Черногория
Квартира 3 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями, имеющую уникальное расположение в Старом г…
$382,253
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Предлагаем на продажу просторную квартиру с двумя спальнями площадью 74 кв метров в Доброте.…
$247,241
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Квартира 3 комнаты в Skaljari, Черногория
Квартира 3 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 3
Продажа Котор № 2807 Жилая площадь: 154 м2 Терраса: 126 м2 Спальни: 2 Ванные комнаты: 2 + го…
$811,317
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Пентхаус 4 комнаты в Доброта, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Предлагаем Вашему вниманию новый уникальный пентхаус с тремя спальнями площадью 109 кв метро…
$488,762
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Кондо в Доброта, Черногория
Кондо
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/3
Жилой комплекс в Доброте, это современный ансамбль зданий , в непосредственной близости от г…
Цена по запросу
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 комнаты в Morinj, Черногория
Квартира 3 комнаты
Morinj, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Предлагаем на продажу просторную квартиру площадью 92 кв метров в комплексе Lavender Bay в М…
$273,000
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Квартира 3 комнаты в Братешичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Братешичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$120,015
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Квартира 3 комнаты в Kostanjica, Черногория
Квартира 3 комнаты
Kostanjica, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Предлагаем на продажу апартамент с двумя спальнями площадью 68 кв метров в закрытом комплеке…
$336,996
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Современная и очень просторная двухкомнатная квартира с видом на море, расположенная на перв…
$335,773
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Квартира 3 комнаты в Skaljari, Черногория
Квартира 3 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Продается роскошная трёхкомнатная, полностью оборудованная мебелью квартира с панорамным вид…
$410,739
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Типы недвижимости в Общине Котор

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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