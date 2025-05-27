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Пентхаусы в Общине Котор, Черногория

Доброта
11
Skaljari
4
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19 объектов найдено
Пентхаус в Доброта, Черногория
Пентхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Площадь 208 м²
Пентхаус в новом комплексе с бассейном в Доброте, недалеко от города Котор. Квартира располо…
$579,782
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Пентхаус в Котор, Черногория
Пентхаус
Котор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/3
Ощутите роскошную жизнь в Kotor BayView! Добро пожаловать в Kotor BayView, эксклюзивный н…
$211,865
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Пентхаус 5 комнат в Доброта, Черногория
Пентхаус 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 408 м²
Этаж 5/5
Продается пентхаус с панорамным видом на Боко-Которский залив Продается пентхаус в новом к…
$522,730
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Пентхаус 4 комнаты в Доброта, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Предлагаем Вашему вниманию новый уникальный пентхаус с тремя спальнями площадью 109 кв метро…
$488,762
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Доброта, Черногория
Пентхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Three-bedroom apartment, 204 m2, in a new residential complex in Dobrota, Kotor. The inte…
$911,752
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Пентхаус в Доброта, Черногория
Пентхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Этаж 4/4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$871,116
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
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Пентхаус в Доброта, Черногория
Пентхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 403 м²
An amazing four bedroom penthouse for sale in Dobrota, from all windows and terraces of whic…
$669,098
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Skaljari, Черногория
Пентхаус
Skaljari, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 282 м²
Этаж 4/4
This is a very a spacious penthouse with a large terrace in a residential complex in the tow…
$892,544
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Пентхаус в Доброта, Черногория
Пентхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 2
ID-980 - Продается пентхаус в верхнем этаже нового жилого комплекса в Доброте, Котор Лока…
$326,965
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Пентхаус в Доброта, Черногория
Пентхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 3
#Luxury_Sale_Dobrota #Penthouse_Sale ID 92 Sale Penthouse Apartment in Dobrota Elegant…
$811,957
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SMinvestment RealEstate
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English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Доброта, Черногория
Пентхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 4/4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$816,671
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
Пентхаус в Котор, Черногория
Пентхаус
Котор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 3/3
Ощутите роскошную жизнь в Kotor BayView Добро пожаловать в Kotor BayView, эксклюзивный новы…
$440,872
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Агентство
NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Пентхаус 4 комнаты в Рисан, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 288 м²
Этаж 3/3
Роскошный пентхаус с 3 спальнями с панорамным видом на море в новом эксклюзивном проекте на …
$2,62 млн
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VALUE.ONE
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Пентхаус в Morinj, Черногория
Пентхаус
Morinj, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
We offer you to become a happy owner of a spacious penthouse with two bedrooms in an elite g…
$402,768
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Доброта, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Представляем замечательную мансардную квартиру, расположенную в Доброте (Котор), в прекрасно…
$323,654
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Доброта, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 6
ID 665 Продается пентхаус в  новом жилом комплексе, Доброта. Жилой комплекс с бассейно…
$347,678
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Peters Group Real Estate
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Пентхаус в Skaljari, Черногория
Пентхаус
Skaljari, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Apartment size: 119 m² (89 m² + terrace 30 m²) Number of bedrooms: 2 Number of bathrooms: …
$475,293
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First Realty
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Пентхаус 3 комнаты в Skaljari, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Предлагаем вашему вниманию роскошный пентхаус в комплексе «Тиват Хейтс». Комплекс расположен…
$475,293
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First Realty
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Пентхаус в Skaljari, Черногория
Пентхаус
Skaljari, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$561,227
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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