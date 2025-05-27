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Квартиры с видом на море в Общине Котор, Черногория

Рисан
60
Доброта
368
Прчань
109
Skaljari
102
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427 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Представляем замечательную мансардную квартиру, расположенную в Доброте (Котор), в прекрасно…
$341,907
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First Realty
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Двухэтажная квартира с 3 спальнями в наиболее развитом районе пос. Доброты - идеальное место…
$246,943
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Студия 1 комната в Skaljari, Черногория
Студия 1 комната
Skaljari, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
ID 1936 Продаются квартиры в элитном жилом комплексе в Которе.   Локация: Котор, Шк…
$145,248
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Peters Group Real Estate
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Квартира 3 спальни в Kostanjica, Черногория
Квартира 3 спальни
Kostanjica, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Exclusive apartment in the prestigious Boka Gardens complex for sale. Boka Gardens is a p…
$483,303
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First Realty
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Строящийся малоквартирный дом с бассейном люкс класса. …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Skaljari, Черногория
Квартира 3 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Внимание новинка — квартира, которая покорит ваше сердце с первого взгляда! Поистине роск…
$521,697
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First Realty
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Квартира 4 комнаты в Котор, Черногория
Квартира 4 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 4/2
А5-238. Three bedroom apartment in Kotor with sea view For sale Three bedroom apartment with…
Цена по запросу
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Квартира с 2 спальнями в комплексе с бассейном в 2 шагах от моря в п. Доброта. Локация дома …
$338,204
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Monteonline
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Описание Бока Которская бухта, район Доброта. Новый жилой двадцати четырёх квартирный компле…
$220,594
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Квартира 4 комнаты в Столив, Черногория
Квартира 4 комнаты
Столив, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
$320,182
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First Realty
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Пентхаус в Котор, Черногория
Пентхаус
Котор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/3
Ощутите роскошную жизнь в Kotor BayView! Добро пожаловать в Kotor BayView, эксклюзивный н…
$211,865
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NLM Consultancy
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Новый, эксклюзивный дом на стадии строительства в 5 минутах от моря в одном из лучших районо…
$719,355
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Квартира 2 комнаты в Кавач, Черногория
Квартира 2 комнаты
Кавач, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Лучшее ценовое предложение в пригороде Тивата! Предлагаем вашему вниманию две двухкомнатн…
$85,582
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First Realty
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Современная, полностью меблированная квартира в новом доме в Доброте. Квартира расположена в…
$268,416
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Квартира 1 спальня в Шишичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Шишичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Округ Котор, район Радановичи. Новая квартира с одной спальней в малоквартирном трёхэтажном …
$134,044
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Пентхаус 5 комнат в Доброта, Черногория
Пентхаус 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 408 м²
Этаж 5/5
Продается пентхаус с панорамным видом на Боко-Которский залив Продается пентхаус в новом к…
$522,730
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Квартира 2 спальни в Кавач, Черногория
Квартира 2 спальни
Кавач, Черногория
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Площадь квартиры 90 кв.м. Спален 2 Ванных комнат 2 Этаж 1 Терраса 30 кв.м. Расстояние д…
$298,471
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
В продаже уютная квартира в тихом курортном поселке Боко — Которского залива Прчань. Общая …
$181,566
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 спальни в Котор, Черногория
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
"Dream House" выстроен на склоне гор, которые некогда считались самым южным фьордом в Европе…
$526,310
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Уютная квартира с 2 спальнями и своим садиком/террасой в пос. Прчань. Площадь квартиры – 56…
$179,839
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Квартира 1 спальня в Кавач, Черногория
Квартира 1 спальня
Кавач, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Уютная двухкомнатная квартира с двумя просторными террасами в тихом пригороде Тивата. Квар…
$136,049
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First Realty
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Квартира с 3 спальнями с видом на море в пос. Доброта - отличное решение для большой семьи. …
$198,628
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Квартира 4 комнаты в Муо, Черногория
Квартира 4 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Структура квартиры: кухня-гостиная, 3 спальни, 2 санузла. Большая терраса с видом на бухту и…
$225,825
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GATE Realty
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Квартира 2 комнаты в Bigova, Черногория
Квартира 2 комнаты
Bigova, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2
Продажа ID3603. Предлагается роскошная и очень уютная квартира с 2 спальнями и удивительны…
$271,862
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Квартира 2 спальни в Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/3
Продается меблированная трехкомнатная квартира площадью 68 м2, в прекрасном месте Златне Нив…
$226,747
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Предлагаем на продажу шикарную квартиру с одной спальней площадью 54 кв метров в Доброте. …
$228,220
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First Realty
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Квартира 1 спальня в Прчань, Черногория
Квартира 1 спальня
Прчань, Черногория
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Строящийся малоквартирный дом с бассейном люкс класса. …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 3
Amazing apartments in Dobrota for sale: located in Dobrota, Montenegro, in the immediate vic…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Skaljari, Черногория
Квартира 2 спальни
Skaljari, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартира в комплексе вилл в Тивате Продается просторный и экологически чистый апартамент кла…
$285,555
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Редкое предложение - новая квартира с 1 спальней и террасой с фронтальным, панорамным видом …
$196,481
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Типы недвижимости в Общине Котор

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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