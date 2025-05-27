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Квартиры с бассейном в Общине Котор, Черногория

Рисан
60
Доброта
368
Прчань
109
Skaljari
102
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98 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Представляем замечательную мансардную квартиру, расположенную в Доброте (Котор), в прекрасно…
$341,907
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First Realty
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Квартира 1 спальня в Кавач, Черногория
Квартира 1 спальня
Кавач, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1
Представляем вам однокомнатную квартиру площадью 51,19 м² в современном жилом комплексе в Ка…
$119,633
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 спальни в Kostanjica, Черногория
Квартира 3 спальни
Kostanjica, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Exclusive apartment in the prestigious Boka Gardens complex for sale. Boka Gardens is a p…
$483,303
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First Realty
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Строящийся малоквартирный дом с бассейном люкс класса. …
Цена по запросу
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Пентхаус в Котор, Черногория
Пентхаус
Котор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/3
Ощутите роскошную жизнь в Kotor BayView! Добро пожаловать в Kotor BayView, эксклюзивный н…
$211,865
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Кавач, Черногория
Квартира 2 спальни
Кавач, Черногория
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Площадь квартиры 90 кв.м. Спален 2 Ванных комнат 2 Этаж 1 Терраса 30 кв.м. Расстояние д…
$298,471
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Квартира 1 спальня в Прчань, Черногория
Квартира 1 спальня
Прчань, Черногория
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Строящийся малоквартирный дом с бассейном люкс класса. …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Предлагаем на продажу роскошную квартиру с двумя спальнями площадью 74 кв метров с панорамны…
$276,443
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Кавач, Черногория
Квартира 1 спальня
Кавач, Черногория
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уплаты…
$208,504
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Квартира 1 спальня в Кавач, Черногория
Квартира 1 спальня
Кавач, Черногория
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уплаты…
$176,426
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 119 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартиры в новом жилом комплексе класса люкс от одного …
$303,264
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Строящийся малоквартирный дом с бассейном люкс класса. …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Кавач, Черногория
Квартира 3 спальни
Кавач, Черногория
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Площадь квартиры 92 кв.м. Спален 3 Ванных комнат 2 Этаж 2 Терраса 20 кв.м. Расстояние д…
$298,471
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с тремя спальнями в новом жилом комплексе с ба…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Skaljari, Черногория
Квартира 5 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Пентхаус в Доброте 400 м2 с учетом террасы. Пентхаус содержит 4 спальни, 4 санузла. Очаров…
$658,943
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
The apartment is for those who like to relax on the terrace with beautiful sea views. The wi…
$225,511
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Кавач, Черногория
Квартира 2 спальни
Кавач, Черногория
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уплаты…
$254,481
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Квартира 4 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 4 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Площадь 224 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с четырьмя спальнями в новом жилом комплексе с…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Предлагаем на продажу просторную квартиру с двумя спальнями площадью 74 кв метров в Доброте.…
$247,241
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First Realty
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Площадь 255 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Новый жилой комплекс на уникальной локации. Квартиры ра…
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Skaljari, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продажа резиденций в отеле Hyatt Regency Kotor Bay Resort   Расположение: первый курор…
$7,634
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартиры в новом жилом комплексе класса люкс от одного …
$268,309
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Квартира 3 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 3 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Бока Которская бухта, район Прчань. Новый жилой малоквартирный дом с бассейном. Расстояние …
Цена по запросу
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Квартира в Dub, Черногория
Квартира
Dub, Черногория
Площадь 45 м²
Котор, район Радановичи. Коммерческое помещение в торговом центре HDL Lakovici Площадь 45 к…
$134,002
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Жилой дом на стадии строительства. Площадь: 748 м2 Пл…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Муо, Черногория
Квартира 1 спальня
Муо, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Квартиры от Застройщика в Бока Которской бухте, район МУО Покупатель освобождён от уплаты го…
$245,442
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1
Эксклюзивное предложение квартир в новом элитном комплексе в Доброте, Бока-Которский заливНа…
$373,416
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Кавач, Черногория
Квартира 1 спальня
Кавач, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Представляем вашему вниманию однокомнатную квартиру площадью 51,19 м² с видом на море, распо…
$116,716
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AMFORA REAL ESTATE
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Пентхаус в Доброта, Черногория
Пентхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Three-bedroom apartment, 204 m2, in a new residential complex in Dobrota, Kotor. The inte…
$911,752
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с двумя спальнями в новом жилом комплексе с ба…
$429,218
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Типы недвижимости в Общине Котор

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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