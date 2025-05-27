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Квартиры-студии в Общине Котор, Черногория

Skaljari
7
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13 объектов найдено
Студия 1 комната в Skaljari, Черногория
Студия 1 комната
Skaljari, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
ID 1936 Продаются квартиры в элитном жилом комплексе в Которе.   Локация: Котор, Шк…
$145,248
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия в Шишичи, Черногория
Студия
Шишичи, Черногория
Площадь 33 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Mеня зовут Aлeксандp, задайте мне cвой вoпроc🤝🏻 ЧЕP…
$73,362
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Skaljari, Черногория
Студия
Skaljari, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Предлагаем на продажу студию в элитном комплексе «Пентагон» площадью 33 кв. м. Комфортабел…
$152,614
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Студия 1 спальня в Lastva Grbaljska, Черногория
Студия 1 спальня
Lastva Grbaljska, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Продается студия площадью 39 м² + 27 м² двора в рамках нового жилого комплекса в Ластве Грба…
$142,960
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Студия в Skaljari, Черногория
Студия
Skaljari, Черногория
Площадь 29 м²
Количество этажей 3
СКИДКИ ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ! ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне…
$71,873
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Котор, Черногория
Студия
Котор, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/4
Очаровательная, недавно отремонтированная студия в самом сердце Старого города Котора Отк…
$226,600
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Студия 2 комнаты в Skaljari, Черногория
Студия 2 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
BEAUTIFUL STUDIO APARTMENT IN KOTOR, ONLY 7 MINUTES WALK TO THE OLD TOWN - Area: 31 sqm. …
$106,210
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Студия в Skaljari, Черногория
Студия
Skaljari, Черногория
Площадь 29 м²
Количество этажей 3
СКИДКИ ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ! ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне…
$73,300
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
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Студия в Skaljari, Черногория
Студия
Skaljari, Черногория
Площадь 22 м²
Количество этажей 3
СКИДКИ ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ! ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне…
$54,994
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Bigova, Черногория
Студия
Bigova, Черногория
Площадь 30 м²
На продажу квартира студия в Бигово. Студия 30м2 расположена в малоквартирном доме на 7 ква…
$89,569
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Студия в Котор, Черногория
Студия
Котор, Черногория
Площадь 32 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅   Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие…
$101,614
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия 2 комнаты в Skaljari, Черногория
Студия 2 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1
BEAUTIFUL STUDIO APARTMENT IN KOTOR, ONLY 7 MINUTES WALK TO THE OLD TOWN. REF.137 - Area:…
$130,193
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Студия 1 комната в Доброта, Черногория
Студия 1 комната
Доброта, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
На продажу прекрасная и просторная квартира-студия, площадью 46 кв. метров! Квартира расп…
$145,501
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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