Кондо в Общине Котор, Черногория

Доброта
9
Котор
3
Donji Orahovac
4
28 объектов найдено
Кондо 1 комната в Радановичи, Черногория
Кондо 1 комната
Радановичи, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс с бассейном на 54 жилые единицы расположен в одном из самых удобных и к…
$106,825
Кондо в Morinj, Черногория
Кондо
Morinj, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 3
Новый клубный комплекс расположен на первой линии в непосредственной близости от посёлка Кос…
$184,425
Кондо в Котор, Черногория
Кондо
Котор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс в Черногории на берегу Которского залива Адриатического моря. Комплекс состо…
Цена по запросу
Кондо в Morinj, Черногория
Кондо
Morinj, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 2/4
Просторная квартира с двумя спальнями и двумя ванными комнатами в комплексе Лавендер Бей, ра…
$234,265
Кондо в Пераст, Черногория
Кондо
Пераст, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 3/3
Роскошная квартира общей площадью 97 м2 в жилом комплексе, который построен в средиземноморс…
$409,964
Кондо в Доброта, Черногория
Кондо
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/3
"Saint Mattew place" это невероятно уютный , утопающий в кронах вечнозеленых средиземноморск…
$292,831
Кондо в Доброта, Черногория
Кондо
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 4/4
Элегантная жизнь у моря – ваш эксклюзивный дом в сердце Боко-Которского залива Откройте для …
$878,494
Кондо 1 комната в Доброта, Черногория
Кондо 1 комната
Доброта, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
!!!Посмотреть все квартиры в комплексе!!! Новый комплекс располагается в Бока-Которской бух…
$139,681
Кондо в Доброта, Черногория
Кондо
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/3
Жилой комплекс в Доброте, это современный ансамбль зданий , в непосредственной близости от г…
Цена по запросу
Кондо 1 комната в Кавач, Черногория
Кондо 1 комната
Кавач, Черногория
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 3
Инвестиции в комфорт и престиж в самом сердце Кавача Современный жилой комплекс премиум-клас…
$105,419
Кондо в Доброта, Черногория
Кондо
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Этаж 3
Продажа квартиры с панорамным видом в Доброте, Бока-Которская бухта Откройте для себя жизнь …
$696,938
Кондо 1 комната в Доброта, Черногория
Кондо 1 комната
Доброта, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/3
Жизнь, о которой вы мечтали Представляем вам эксклюзивный жилой комплекс, воплощение элегант…
$299,391
Кондо 3 комнаты в Муо, Черногория
Кондо 3 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/3
Роскошные апартаменты у моря в Столиве с видом на Пераст и острова Богородицы Откройте для с…
$304,545
Кондо в Доброта, Черногория
Кондо
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 4/7
Современная квартира в Доброте, рядом с историческим Котором Предлагается к продаже просторн…
$279,947
Кондо в Skaljari, Черногория
Кондо
Skaljari, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Роскошные апартаменты с панорамными видами — Котор, Черногория Представляем вашему вниманию …
$498,443
Кондо в Котор, Черногория
Кондо
Котор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 3
Современный жилой комплекс в Боко-Которском заливе — гармония стиля, природы и комфорта Этот…
$258,769
Кондо в Шишичи, Черногория
Кондо
Шишичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 3
Квартиры в новом современном доме, всего 11 км до города Будва, до Старого Котора 15 км, до …
$83,633
Кондо в Pobrde, Черногория
Кондо
Pobrde, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 3
Объект находится в тихом, уютном месте отдаленном от городской суеты. С вами всегда будет чи…
$152,272
Кондо в Доброта, Черногория
Кондо
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Новый туристический поселок в Доброте, состоящий из бутик-отеля, вилл на первой линии и пляж…
$1,41 млн
Кондо 1 комната в Lastva Grbaljska, Черногория
Кондо 1 комната
Lastva Grbaljska, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 3
Современный жилой комплекс в Будве рядом с пляжем Яз Новый жилой проект, расположенный в зел…
$91,363
Кондо в Donji Orahovac, Черногория
Кондо
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в поселке Ораховац, Которский муниципалитет. До исторического города Ко…
$543,495
Кондо в Donji Orahovac, Черногория
Кондо
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Элегантные апартаменты с 2 спальнями в Ораховце, Котор — уникальное место под защитой ЮНЕСКО…
$386,537
Кондо в Пераст, Черногория
Кондо
Пераст, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 3/3
В одном из самых красивых уголков Которского залива — в живописной Костанцице — предлагается…
$374,824
Кондо в Donji Orahovac, Черногория
Кондо
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Элегантные апартаменты с 2 спальнями в Ораховце, Котор — уникальное место под защитой ЮНЕСКО…
$340,128
