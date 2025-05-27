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Квартиры с гаражом в Общине Котор, Черногория

Рисан
60
Доброта
368
Прчань
109
Skaljari
102
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47 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Skaljari, Черногория
Квартира 3 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Внимание новинка — квартира, которая покорит ваше сердце с первого взгляда! Поистине роск…
$521,697
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Столив, Черногория
Квартира 4 комнаты
Столив, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
$320,182
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Шишичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Шишичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
На выбор имеются квартиры с площадью от 24 м2 до 51м2  Студия: 32 м2 - 64 900€ 1 спаль…
$66,444
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Пентхаус 5 комнат в Доброта, Черногория
Пентхаус 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 408 м²
Этаж 5/5
Продается пентхаус с панорамным видом на Боко-Которский залив Продается пентхаус в новом к…
$522,730
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Квартира 2 комнаты в Bigova, Черногория
Квартира 2 комнаты
Bigova, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2
Продажа ID3603. Предлагается роскошная и очень уютная квартира с 2 спальнями и удивительны…
$271,862
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Квартира 2 спальни в Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/3
Продается меблированная трехкомнатная квартира площадью 68 м2, в прекрасном месте Златне Нив…
$226,747
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 3
Amazing apartments in Dobrota for sale: located in Dobrota, Montenegro, in the immediate vic…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 4/6
Предлагаем квартиру с двумя спальнями площадью 62 м2 в новом комплексе, расположенном в Бока…
Цена по запросу
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
The apartment is for those who like to relax on the terrace with beautiful sea views. The wi…
$225,511
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Кондо 1 комната в Доброта, Черногория
Кондо 1 комната
Доброта, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
!!!Посмотреть все квартиры в комплексе!!! Новый комплекс располагается в Бока-Которской бух…
$125,882
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 комнаты в Skaljari, Черногория
Квартира 3 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 3
Продажа Котор № 2807 Жилая площадь: 154 м2 Терраса: 126 м2 Спальни: 2 Ванные комнаты: 2 + го…
$811,317
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Кондо в Доброта, Черногория
Кондо
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/3
Жилой комплекс в Доброте, это современный ансамбль зданий , в непосредственной близости от г…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 6/8
Продаётся квартира в новом комплексе в курортном посёлке Доброта. Квартира площадью 46 м2 н…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Kostanjica, Черногория
Квартира 3 комнаты
Kostanjica, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Предлагаем на продажу апартамент с двумя спальнями площадью 68 кв метров в закрытом комплеке…
$336,996
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First Realty
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Кондо в Шишичи, Черногория
Кондо
Шишичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 3
Квартиры в новом современном доме, всего 11 км до города Будва, до Старого Котора 15 км, до …
$75,371
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Квартира 2 спальни в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Продается квартира в Столиве, на первой линии у моря. Общая площадь 100 м2 (терраса 25м2). К…
$391,662
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Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/3
wp:paragraph Эта квартира – идеальное место для тех, кто ищет спокойный отдых в красивом ме…
$230,521
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Пентхаус в Доброта, Черногория
Пентхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Three-bedroom apartment, 204 m2, in a new residential complex in Dobrota, Kotor. The inte…
$911,752
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Уникальная квартира со стильными цветовыми решениями в малоквартирном доме (всего 5 квартир)…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 2/3
Предлагаем просторную квартиру площадью 72м2 в посёлке Лепетани, расположенном на середине п…
$148,842
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
В продаже квартира в городе Доброта, Боко Которского залива, куроротного места Черногории. …
$142,508
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Morinj, Черногория
Квартира 1 спальня
Morinj, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Новый комплекс, с высококачественными апартаментами и великолепным видом на море, с бассейно…
$116,118
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 6/6
Эта квартира площадью 120 м2 идеально подойдёт тем, кто ищет спокойный отдых в красивом мест…
Цена по запросу
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 4 комнаты в Муо, Черногория
Квартира 4 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 3
Новый прибрежный комплекс в Муо — современная жизнь всего в нескольких минутах от Старого го…
$182,691
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Муо, Черногория
Квартира 2 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Площади: …
$181,133
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Площади: 1 спальня от 55 м2 - от 160 000 € 2 спальни от 62 м2 - от 210 000 € 3 спал…
$166,659
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
New, fully equipped apartments with a panoramic view of the sea and the bay in Dobrota. T…
$1,08 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/6
Эта просторная квартира с одной спальней площадью 60 м2 находится в новом комплексе, располо…
Цена по запросу
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Шишичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Шишичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/3
Великолепные новые апартаменты в совершенно новом здании от Aura готовы к покупке!   Д…
$103,654
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Агентство
NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Муо, Черногория
Квартира 3 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Новые просторные апартаменты с террасой представляют собой целый этаж современной виллы в 50…
$517,560
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski

Типы недвижимости в Общине Котор

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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