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Квартиры с террасой в Общине Котор, Черногория

Рисан
60
Доброта
368
Прчань
109
Skaljari
102
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229 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Представляем замечательную мансардную квартиру, расположенную в Доброте (Котор), в прекрасно…
$341,907
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Kostanjica, Черногория
Квартира 3 спальни
Kostanjica, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Exclusive apartment in the prestigious Boka Gardens complex for sale. Boka Gardens is a p…
$483,303
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 4 спальни в Котор, Черногория
Квартира 4 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Котор, район Табачине. Квартира с четырьмя спальнями в старинном реконструированном доме. Р…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Строящийся малоквартирный дом с бассейном люкс класса. …
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Описание Бока Которская бухта, район Доброта. Новый жилой двадцати четырёх квартирный компле…
$220,594
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Квартира 3 комнаты в Кавач, Черногория
Квартира 3 комнаты
Кавач, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 3/4
ID-2287 Продается двухкомнатная квартира в закрытом ЖК в Каваче, Котор Предлагаем к п…
$165,050
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Шишичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Шишичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
На выбор имеются квартиры с площадью от 24 м2 до 51м2  Студия: 32 м2 - 64 900€ 1 спаль…
$66,444
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Skaljari, Черногория
Квартира 1 спальня
Skaljari, Черногория
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Бока Которский залив. Новый жилой комплекс класса люкс на берегу залива. Наша конкретная ре…
$142,789
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Квартира 1 спальня в Шишичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Шишичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Округ Котор, район Радановичи. Новая квартира с одной спальней в малоквартирном трёхэтажном …
$134,044
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Квартира 2 спальни в Кавач, Черногория
Квартира 2 спальни
Кавач, Черногория
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Площадь квартиры 90 кв.м. Спален 2 Ванных комнат 2 Этаж 1 Терраса 30 кв.м. Расстояние д…
$298,471
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с двумя спальнями с видом на море. Расстояние…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Муо, Черногория
Квартира 4 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Структура квартиры: кухня-гостиная, 3 спальни, 2 санузла. Большая терраса с видом на бухту и…
$225,825
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Прчань, Черногория
Квартира 1 спальня
Прчань, Черногория
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Строящийся малоквартирный дом с бассейном люкс класса. …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Skaljari, Черногория
Квартира 2 спальни
Skaljari, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартира в комплексе вилл в Тивате Продается просторный и экологически чистый апартамент кла…
$285,555
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Новые квартиры от Застройщика. Покупатель освобождён от…
$276,159
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Предлагаем на продажу роскошную квартиру с двумя спальнями площадью 74 кв метров с панорамны…
$276,443
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Кавач, Черногория
Квартира 1 спальня
Кавач, Черногория
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уплаты…
$208,504
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Новая квартира с двумя спальнями в новом жилом комплекс…
$405,433
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Бока Которский залив, район Доброта. Новые квартиры от Застройщика с двумя  и тремя спальням…
$189,202
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Бока Которский залив, район Доброта. Новые квартиры от Застройщика с двумя  и тремя спальням…
$229,205
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Квартира 1 спальня в Кавач, Черногория
Квартира 1 спальня
Кавач, Черногория
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уплаты…
$176,426
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 119 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартиры в новом жилом комплексе класса люкс от одного …
$303,264
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Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Строящийся малоквартирный дом с бассейном люкс класса. …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 2
Площадь 181 м²
Бока Которская бухта, район Муо. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 300 м Площа…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Кавач, Черногория
Квартира 3 спальни
Кавач, Черногория
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Площадь квартиры 92 кв.м. Спален 3 Ванных комнат 2 Этаж 2 Терраса 20 кв.м. Расстояние д…
$298,471
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с тремя спальнями в новом жилом комплексе с ба…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/3
For sale a spacious apartment in Dobrota with a huge terrace and views of the sea and mounta…
$270,785
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
The apartment is for those who like to relax on the terrace with beautiful sea views. The wi…
$225,511
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Кавач, Черногория
Квартира 2 спальни
Кавач, Черногория
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Община Котор, район Кавач. Новый жилой комплекс с бассейном Покупатель освобожден от уплаты…
$254,481
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Квартира 4 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 4 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Площадь 224 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с четырьмя спальнями в новом жилом комплексе с…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Общине Котор

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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